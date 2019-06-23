Лукашенко поручил оценить эффективность пенсионной реформы

Источник материала: Tut.by

В Беларуси намерены провести оценку эффективности пенсионной реформы. Об этом сегодня сообщил глава Минфина Максим Ермолович, сообщает Interfax.by . «Есть поручение президента провести оценку. Сейчас ее делать рано, но мы такие оценки сделаем вместе с Минтруда», — сказал Ермолович на расширенном заседании постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей.



Снимок носит иллюстративный характер, Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Напомним, в нашей стране с января 2017 года началось поэтапное повышение общеустановленного пенсионного возраста. В этом году на заслуженный отдых выйдут мужчины и женщины по достижении в 2019 году 61 года 6 месяцев, женщины — 56 лет 6 месяцев. Каждый год необходимый возраст будет повышаться на полгода.

Предполагается, что к 1 января 2022 года мужчины будут выходить на пенсию в 63 года, а женщины — в 58 лет.

Для этого нужно выработать страховой стаж. До 2014 года страховой стаж составлял 5 лет, с 1 января 2014 его увеличили до 10 лет, а еще через год — до 15 лет. Ежегодно эта планка будет увеличиваться на шесть месяцев — до 20 лет.

Белорусы, которым не удалось наработать нужный для получения трудовой пенсии страховой стаж, могут оформить социальную пенсию: мужчины — с 65 лет, женщины — с 60 лет. Сейчас размер социальной пенсии — 103 рубля, или 50% от бюджета прожиточного минимума.

Вопросы возможной реформы системы социального, в том числе — пенсионного, страхования, обсуждались на недавнем семинаре, организованном БСПН имени Кунявского. В мероприятии приняли участие представители Минтруда, Минфина и других госорганов.

Представитель Минтруда сообщил, что возможность перераспределения платежей в ФСЗН между нанимателем и работником сейчас изучается.