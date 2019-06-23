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Лукашенко поручил оценить эффективность пенсионной реформы

24.06.2019 12:08 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси намерены провести оценку эффективности пенсионной реформы. Об этом сегодня сообщил глава Минфина Максим Ермолович, сообщает Interfax.by. «Есть поручение президента провести оценку. Сейчас ее делать рано, но мы такие оценки сделаем вместе с Минтруда», — сказал Ермолович на расширенном заседании постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей.


Снимок носит иллюстративный характер, Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Напомним, в нашей стране с января 2017 года началось поэтапное повышение общеустановленного пенсионного возраста. В этом году на заслуженный отдых выйдут мужчины и женщины по достижении в 2019 году 61 года 6 месяцев, женщины — 56 лет 6 месяцев. Каждый год необходимый возраст будет повышаться на полгода.

Предполагается, что к 1 января 2022 года мужчины будут выходить на пенсию в 63 года, а женщины — в 58 лет.

Для этого нужно выработать страховой стаж. До 2014 года страховой стаж составлял 5 лет, с 1 января 2014 его увеличили до 10 лет, а еще через год — до 15 лет. Ежегодно эта планка будет увеличиваться на шесть месяцев — до 20 лет.

Белорусы, которым не удалось наработать нужный для получения трудовой пенсии страховой стаж, могут оформить социальную пенсию: мужчины — с 65 лет, женщины — с 60 лет. Сейчас размер социальной пенсии — 103 рубля, или 50% от бюджета прожиточного минимума.

Вопросы возможной реформы системы социального, в том числе — пенсионного, страхования, обсуждались на недавнем семинаре, организованном БСПН имени Кунявского. В мероприятии приняли участие представители Минтруда, Минфина и других госорганов.

Представитель Минтруда сообщил, что возможность перераспределения платежей в ФСЗН между нанимателем и работником сейчас изучается.

 
 
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В Беларуси с января 2017 года началось поэтапное повышение общеустановленного пенсионного возраста.
 
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