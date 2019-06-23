ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Зарплаты «в конвертах» платила своим работникам частная строительная организация в Барановичах

24.06.2019 12:48 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Часть денег работникам перечисляли на карточку, высчитывая с этой суммы подоходный налог, а остальные выплачивали наличными, не отражая их в бухгалтерской отчетности. За это сама фирма и ее директор получили большие штрафы.

Зарплаты «в конвертах» платила своим работникам частная строительная организация в Барановичах

Фото: Intex-press

На незаконные действия руководства организации в налоговую пожаловался ее работник. Он сообщил, что в течение нескольких месяцев помимо «белой» зарплаты на карточку получает «черную», которая в бухгалтерских документах не отражается и с которой, соответственно, не высчитывается подоходный налог.

Сотрудники ИМНС по г. Барановичи провели проверку в строительной фирме, на которую поступила жалоба, и смогли доказать, что указанные манипуляции руководство фирмы производило как минимум в течение пяти месяцев прошлого года. И речь идет о зарплате не одного работника.

Всего «в конверте» было выплачено более 16 тысяч рублей. Налог на эту сумму — около 2100 рублей — после вмешательства налоговой в бюджет все же поступил, а юридическое лицо и руководитель получили крупные штрафы — 467 и 127 рублей соответственно.

– В случае с этой организацией люди не знали о незаконных действиях со стороны руководства. Но есть работники, которые сознательно соглашаются на зарплату «в конверте», – сообщили Intex-press в ИМНС по г.Барановичи. – При этом они не думают, что своим согласием наносят вред не только государству, но и самим себе. Ведь если человек получает зарплату «в конверте», ему не оплачивается больничный лист в случае болезни, эти деньги не учитываются при начислении пособия по беременности и родам, да и кредит в банке без подтверждения официального источника дохода никто не даст.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Часть денег работникам перечисляли на карточку, высчитывая с этой суммы подоходный налог, а остальные выплачивали наличными, не отражая их в бухгалтерской...
 
Новости дня
Новости разные
 
II ЕВРОПЕЙСКИЕ ИГРЫ. ИТОГИ ДНЯ. 23 ИЮНЯ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
24.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика