Зарплаты «в конвертах» платила своим работникам частная строительная организация в Барановичах

Источник материала: Виртуальный Брест

Часть денег работникам перечисляли на карточку, высчитывая с этой суммы подоходный налог, а остальные выплачивали наличными, не отражая их в бухгалтерской отчетности. За это сама фирма и ее директор получили большие штрафы.





Фото: Intex-press

На незаконные действия руководства организации в налоговую пожаловался ее работник. Он сообщил, что в течение нескольких месяцев помимо «белой» зарплаты на карточку получает «черную», которая в бухгалтерских документах не отражается и с которой, соответственно, не высчитывается подоходный налог.

Сотрудники ИМНС по г. Барановичи провели проверку в строительной фирме, на которую поступила жалоба, и смогли доказать, что указанные манипуляции руководство фирмы производило как минимум в течение пяти месяцев прошлого года. И речь идет о зарплате не одного работника.

Всего «в конверте» было выплачено более 16 тысяч рублей. Налог на эту сумму — около 2100 рублей — после вмешательства налоговой в бюджет все же поступил, а юридическое лицо и руководитель получили крупные штрафы — 467 и 127 рублей соответственно.

– В случае с этой организацией люди не знали о незаконных действиях со стороны руководства. Но есть работники, которые сознательно соглашаются на зарплату «в конверте», – сообщили Intex-press в ИМНС по г.Барановичи. – При этом они не думают, что своим согласием наносят вред не только государству, но и самим себе. Ведь если человек получает зарплату «в конверте», ему не оплачивается больничный лист в случае болезни, эти деньги не учитываются при начислении пособия по беременности и родам, да и кредит в банке без подтверждения официального источника дохода никто не даст.