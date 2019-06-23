Очередь в детскую поликлинику в 6.30 утра понедельника - на улице

Источник материала: Виртуальный Брест

- Раз в неделю по понедельникам дают талоны к специалистам, всем наверное не хватит, - пишет наш читатель, который провёл это утро в очереди за талонами.





А вам удалось достояться?





второе фото - середина очереди...

В Беларуси примут меры, чтобы устранить очереди в поликлиниках. Об этом в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1" рассказал министр здравоохранения Владимир Караник. Так, по его словам, пациентов с хронической патологией, которые постоянно ходят за рецептами, контрольными анализами, предлагают направлять к врачам общей практики.

Также планируется создать специальные структурные подразделения, где врачи будут максимально знать своих пациентов и их потребности, максимально освободить участковых врачей, чтобы они могли заниматься своими участками и наблюдением за пациентами.

Что касается цен на лекарства, то, по словам министра, рассматривается возможность создания онлайн-сервиса, куда люди смогут вносить данные о препаратах, которые они купили за рубежом значительно дешевле, чем в Беларуси. Эта информация будет проанализирована, чтобы поставщики предоставили все документы, обосновывающие цену.

Будет продолжена работа и по замещению импортных лекарств белорусскими аналогами. При этом Владимир Караник признал, что «есть определенный процент недоверия населения к некоторой продукции отечественной фармотрасли».