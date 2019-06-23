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Неизвестный зашел в барановичский храм, разбил молотком икону и убежал
24.06.2019 12:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Инцидент произошел днем 21 июня в храме Святых Жен-Мироносиц на бульваре Хейнола.
Фото: Intex-press
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Инцидент произошел днем 21 июня в храме Святых Жен-Мироносиц на бульваре Хейнола. Фото: Intex-press О происшествии в милицию сообщила продавец свечной лавки...
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