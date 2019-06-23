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Власти Грузии заявили об уступках протестующим
24.06.2019 12:05 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: rbc.ru
Лидер правящей партии сообщил, что выборы в парламент страны в будущем году пройдут по-новому.
Глава партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили заявил, что парламентские выборы в 2020 году пройдут по пропорциональной системе.
Полиция разогнала митинг, применив резиновые пули и слезоточивый газ. В беспорядках пострадали более 200 человек.
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Лидер правящей партии сообщил, что выборы в парламент страны в будущем году пройдут по-новому.
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