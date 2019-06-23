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Власти Грузии заявили об уступках протестующим

24.06.2019 12:05 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Власти Грузии заявили об уступках протестующим

фото: rbc.ru

Лидер правящей партии сообщил, что выборы в парламент страны в будущем году пройдут по-новому.

Глава партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили заявил, что парламентские выборы в 2020 году пройдут по пропорциональной системе.
«Грузинская мечта» решила отказаться от смешанной системы, которая обычно дает преимущество правящей партии. Помимо этого, в Грузии не будет избирательного барьера, который до сих пор составлял 5%, передает РБК.

Протесты в Тбилиси начались 20 июня после того, как  депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов во время открытия заседания Межпарламентской ассамблеи православия в парламенте Грузии сел в кресло спикера. Оппозиционные грузинские партии  посчитали, что депутат из России — страны, которую считают оккупировавшей грузинские Абхазию и Южную Осетию и с которой у Тбилиси нет дипломатических отношений, не может находиться в грузинском парламенте, а тем более сидеть на месте председателя. Протестующие требовали отставки спикера парламента и проведения внеочередных парламентских выборов.

Полиция разогнала митинг, применив резиновые пули и слезоточивый газ. В беспорядках пострадали более 200 человек.

 
 
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Лидер правящей партии сообщил, что выборы в парламент страны в будущем году пройдут по-новому.
 
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