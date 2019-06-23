Источник материала: Кричевская жизнь



Каждый житель Кричевщины хочет, чтобы его малая родина была еще краше. Свидетельства этому видишь в благо­ухающих клумбах у многоквартирных домов и перед оградой частных домовладений, а также в красиво оформленных павильонах для пассажиров на автобусных остановках автодороги Р-43 граница Российской Федерации-Кричев-Бобруйск-Ивацевичи, которые украсили рисунками педагоги Детской школы искусств. Причем, сделано это с любовью, как и подобает истинным пат­риотам родной земли. И таких павильонов немало. Обязательно остановишься, чтобы полюбоваться оформленным в живописном стиле павильоном для пассажиров у деревни Прыговка (автодорога Р-43). Это также работа педагогов Детской школы искусств. Согласитесь, сделано с душой.

Залюбуешься и оформлением павильона для пассажиров на автобусной остановке деревни Михеевичи. Установлен он в прошлом году по просьбе районного Совета депутатов. И был обычным, ничем не примечательным, словом, типовым. Депутат районного Совета депутатов Юрий Байдов, работает он начальником ДЭУ-77 (дорожно-эксплуатационное управление отвечает за участок автодороги Р-43), решил, что так быть не должно и пригласил художника Александра Матвеенко из Черикова. И он буквально преобразил обычный павильон, создав художественную композицию на тему родного края. И те, кто проезжает мимо, это заметили – фотографии появились в интернете. И как не заметить, если сделано с любовью.

Дорога Р-43, некогда носившая название Варшавской, так как связывала Москву с Варшавой, – сегодня современная автомагистраль, протяженность которой по территории Республики Беларусь составляет более 480 километров. И люди, которые проезжают по ней, обращают внимание, с какой любовью оформлены пассажирские павильона на автобусных остановках. Действительно, Кричевщина – край неравнодушных людей.

Д. Владимиров.

Так было и так стало.

Фото Александра

Гавриленко.