В Беларусь пришла ещё одна авиакомпания, и это не лоукост

Источник материала: KYKY

В Беларусь пришла новая авиакомпания Ural Airlines («Уральские авиалинии»): она начала полеты из Минска. Подробности рассказали наши коллеги The Village Беларусь.

Первый самолет запланирован на сегодня, 24 июня. Конечная точка – аэропорт Домодедово: из Москвы он вылетит в 18:25, в Минске приземлится в 19:50, затем вылетит из Минска в 20:50, а прибудет в Москву в 22:15. Билет в одну сторону обойдется в 45 евро (около 104 рублей). Для сравнения: «Белавиа» продает билеты эконом-класса от от 49,45 евро (114 рублей).

На данный момент в Беларуси четыре авиакомпании ежедневно выполняют в сумме 19 рейсов между Минском и Москвой в аэропорты Домодедово, Шереметьево, Внуково, Жуковский. Теперь среди них – «Уральские авиалинии»: с 1 июля обещают рейсы в Домодедово каждый день. Интересно, что Ural Airlines получила допуск на полеты из аэропорта Жуковский в Минск с частотой 14 раз в неделю. А поездов между Минском и Москвой ходит в два раза меньше, до 12 раз день. Самый дешевый плацкарт стоит от 38 евро (около 88 рублей), наиболее дорогой люкс – от 547 евро (почти 1262 рублей).