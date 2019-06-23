16 пассажиров маршрутки, в которую врезалась фура, находятся в больницах Бреста и Каменца

Источник материала: Tut.by

16 пострадавших в ДТП в агрогородке Видомля находятся на стационарном лечении в больницах Бреста и Каменца, сообщил TUT.BY заместитель начальника главного управления по здравоохранению Брестского облисполкома Андрей Корнелюк.



Фото: УВД

В общей сложности в аварии пострадал 21 человек. Одна из пассажиров от полученных травм умерла в больнице. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. В их состоянии наблюдается положительная динамика,

«Помощь им оказывается в полном объеме. Все пациенты осмотрены с участием специалистов республиканского и областного уровней. Все необходимое для оказания им медицинской помощи имеется», — рассказал Андрей Корнелюк.

ДТП произошло 21 июня около 08.50 в агрогородке Видомля. Водитель фуры DAF врезался в маршрутку Mercedes, сообщением Каменец — Брест. Одна из возможных причин аварии — техническая неисправность грузового автомобиля.