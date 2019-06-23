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16 пассажиров маршрутки, в которую врезалась фура, находятся в больницах Бреста и Каменца
Источник материала: Tut.by
16 пострадавших в ДТП в агрогородке Видомля находятся на стационарном лечении в больницах Бреста и Каменца, сообщил TUT.BY заместитель начальника главного управления по здравоохранению Брестского облисполкома Андрей Корнелюк.
В общей сложности в аварии пострадал 21 человек. Одна из пассажиров от полученных травм умерла в больнице. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. В их состоянии наблюдается положительная динамика,
«Помощь им оказывается в полном объеме. Все пациенты осмотрены с участием специалистов республиканского и областного уровней. Все необходимое для оказания им медицинской помощи имеется», — рассказал Андрей Корнелюк.
ДТП
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В их состоянии наблюдается положительная динамика.
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