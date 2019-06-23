Nissan представил фургон мороженщика с питанием от отработанных батарей электрокара Leaf

Источник материала: Tut.by

Компания Nissan создала необычный концепт фургона для мороженого с «нулевыми» выбросами, в основу которого легла легкая коммерческая модель на электротяге e-NV200 . Создан шоу-кар в сотрудничестве с шотландской компанией Mackie’s, производящей мороженое.





Электродвигатель фургона питается от аккумуляторной батареи на 40 кВтч (она позволяет проехать на одной зарядке до 200 км по циклу WLTP), а все внутреннее оборудование — от новейшей системы Energy Roam, уже опробованной Nissan на других экспериментальных машинах .





Эта система представляет собой переносной блок собранных вместе литий-ионных аккумуляторных батарей, уже отслуживших свой срок на электрических хэтчбеках Leaf. На e-NV200 Ice Cream Van установлено два блока Energy Roam суммарной емкостью 1,4 кВтч, каждый из которых может генерировать пиковую мощность до 1 кВт.





Подзаряжать блоки можно как от домашней электросети напряжением 230 В (полная зарядка занимает около часа), так и от солнечных батарей на крыше фургона (полная зарядка занимает от 2 до 4 часов).





Продажи блоков Energy Roam в Европе начнутся уже в этом году. Цены на локальных рынках Nissan огласит в ближайшее время.