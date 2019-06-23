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А король-то голый. Киркоров выпустил ну очень странный клип

24.06.2019 12:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Сети появился клип на композицию Филиппа Киркорова «Стеснение пропало». В ролике поп-король раздевается и идет на нудистский пляж, только многого ожидать не стоит — тело музыканта в клипе «запикселили».


Кадр из клипа «Стеснение пропало»

Футуристичный клип может показаться вам пародией на «Черное зеркало»: там будет искусственный интеллект «Маруся» и светская вечеринка в 2119 года. А еще — очень много назойливой рекламы. Кстати, на этот раз в ролике обошлись без селебрити. Зато в нем появляется жена миллионера Алиса Лобанова, которую вы точно видели в совместном с Киркоровым и Басковым клипе «Ибица».

Напомним, что в последнее время особенно дерзкими клипами радует «Ленинград». В конце мая группировка выпустила ролик на песню «Кабриолет». Главная роль в нем досталась телеведущей Алле Михеевой, а фронтмен Сергей Шнуров появляется там в свадебном костюме. Лето началось для фанатов «Ленинграда» с клипа на песню «i_$uss», который легко может обидеть чувства верующих.

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В Сети появился клип на композицию Филиппа Киркорова «Стеснение пропало». В ролике поп-король раздевается и идет на нудистский пляж, только многого ожидать не...
 
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