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А король-то голый. Киркоров выпустил ну очень странный клип
Источник материала: Tut.by
В Сети появился клип на композицию Филиппа Киркорова «Стеснение пропало». В ролике поп-король раздевается и идет на нудистский пляж, только многого ожидать не стоит — тело музыканта в клипе «запикселили».
Футуристичный клип может показаться вам пародией на «Черное зеркало»: там будет искусственный интеллект «Маруся» и светская вечеринка в 2119 года. А еще — очень много назойливой рекламы. Кстати, на этот раз в ролике обошлись без селебрити. Зато в нем появляется жена миллионера Алиса Лобанова, которую вы точно видели в совместном с Киркоровым и Басковым клипе «Ибица».
Напомним, что в последнее время особенно дерзкими клипами радует
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В Сети появился клип на композицию Филиппа Киркорова «Стеснение пропало». В ролике поп-король раздевается и идет на нудистский пляж, только многого ожидать не...
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