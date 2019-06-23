Источник материала: Герой працы

Гороскоп на неделю с 24 по 30 июня

Гороскоп на неделю с 24 по 30 июня Овен

Во вторник и среду лучше обходить магазины стороной, стараясь не прельщаться заманчивыми предложениями. Потому что ваш бюджет могут подорвать безудержные траты. В среду вероятно предложение новой работы. Но постарайтесь не отказываться от той, которая у вас уже есть, так как появится возможность совмещения.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 июня Телец

На этой неделе ваши финансовые ожидания могут оправдаться. Покупки и приобретения в понедельник и четверг будут удачными и своевременными. Но часть денег все же стоит отложить на отпуск. В субботу, если возможно, не носите при себе больших сумм.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 июня Близнецы

Начало недели обещает финансовый успех. Ваша профессиональная репутация упрочится. Пятница - один из самых удачных дней, вероятны крупные денежные поступления. Ваша карьера вас радует.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 июня Рак

Нужно экономно расходовать свои денежные ресурсы, тогда во второй половине недели вы порадуетесь своей предусмотрительности. Доходы увеличатся, однако это произойдет постепенно.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 июня Лев

На этой неделе изобилие интересных деловых предложений может даже заставить вас растеряться. Делайте что угодно, но не сомневайтесь в своих силах. Во вторник вы можете заключить удачную сделку. В среду не исключены конфликты и споры с коллегами.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 июня Дева

Ваши грандиозные финансовые планы потребуют корректировки. Проявите гибкость, не настаивайте на своем. В субботу благоприятны покупки и приобретения.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 июня Весы

Будьте осторожны и осмотрительны в своих действиях, иначе вы рискуете потерять свою репутацию. Не ленитесь и не отлынивайте от работы. В четверг не стоит искушать судьбу, ввязываясь в сомнительные авантюры, которые приведут к финансовому краху.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 июня Скорпион

Продумайте ситуацию, проанализируйте варианты, и почти любое ваше начинание окажется выгодным. Ваша активность значительно улучшит финансовое положение. Если вы играете на бирже, ожидайте крупные дивиденды. Также деньги сейчас выгодно вкладывать в недвижимость.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 июня Стрелец

Ваш банковский счет существенно пополнится уже в начале недели, что позволит сделать ценное приобретение для дома. Ваши дела идут в гору. Начальство вами довольно.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 июня Козерог

Финансовое положение стабильно. Имеющиеся средства позволят приобрести необходимое, но не увлекайтесь и попусту не сорите деньгами. Желательно вложить их в обучение детей и самообразование.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 июня Водолей

На этой неделе крайне нежелательны крупные покупки. Не отказывайтесь от финансовой помощи со стороны партнеров или родственников, а вот кредит брать не стоит. Проценты могут оказаться завышенными.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 июня Рыбы

В первой половине недели не исключены финансовые затруднения, которые притормозят реализацию ваших замыслов. Долгожданные денежные поступления порадуют вас ближе к выходным.