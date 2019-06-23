|
Наконец-то похолодает. Синоптики рассказали о погоде до конца июня
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусские синоптики рассказали о погоде до конца июня и предупредили жителей страны о предстоящем похолодании.
Как
Ночью воздух охладится до +12… +15°C. Днём температура воздуха будет колебаться от +23… +25°C в Витебской области до +27... +29°C в Брестской и Гомельской областях.
26 июня сохранится северо-восточный ветер, дожди не прогнозируются. Ночью будет +11… +16°C, днём потеплеет до +25… +30°C.
27 июня ночью на северо-западе, а днём на большей части Беларуси ожидаются кратковременные дожди. Местами прогнозируются грозы и сильные дожди, в отдельных районах возможен град. Ветер будет 15-20 м/с.
Ночью похолодает до +9… +16°C. Днём в северных районах воздух нагреется до +19… +21°C, по юго-востоку – до +31°C.
В пятницу и на выходных станет ощутимо прохладнее.
28 июня по республике пройдут кратковременные дожди, ветер усилится до 15-18 м/с. Ночью воздух остынет до +9… +16°C, днём столбик термометра поднимется до +16… +23°C.
29 июня днём в стране ожидаются кратковременные дожди и порывистый ветер до 15-18 м/с. Ночью температура воздуха составит +7… +13°C, днём – +13… +20°C.
30 июня возможны кратковременные дожди. Ночью столбик термометра опустится до +6… +11°C, днём потеплеет до +14… +20°C, по западу – до +22°C.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Белорусские синоптики рассказали о погоде до конца июня и предупредили жителей страны о предстоящем похолодании. Как сообщает Белгидромет, 25...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)