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«Мы в восторге от того, как всё организовано». Что говорят гости о II Европейских играх?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 24 июня основные турниры игр пройдут на семи спортивных площадках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В «Чижовка-Арене» продолжатся соревнования дзюдоистов. И именно в эти минуты они выходят на ковер. Настроены ли на победу наши спортсмены – узнаем прямо сейчас. На связи со студией корреспондент СТВ Анастасия Ярощик-Корниенко.
Анастасия Ярощик-Корниенко, СТВ:
Наталья Дроздова, бригадир:
Анастасия Ярощик-Корниенко, СТВ:
Туристы:
Мы приехали из Владикавказа посмотреть ваши Игры. Мы первый раз в Минске, и очень нам понравилась чистота ваших улиц, организация соревнований, сама атмосфера, люди очень доброжелательные. Мы в восторге от того, как все организовано.
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Новости Беларуси. 24 июня основные турниры игр пройдут на семи спортивных площадках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В «Чижовка-Арене» продолжатся...
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