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«Мы в восторге от того, как всё организовано». Что говорят гости о II Европейских играх?

24.06.2019 11:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 24 июня основные турниры игр пройдут на семи спортивных площадках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

В «Чижовка-Арене» продолжатся соревнования дзюдоистов. И именно в эти минуты они выходят на ковер. Настроены ли на победу наши спортсмены – узнаем прямо сейчас. На связи со студией корреспондент СТВ Анастасия Ярощик-Корниенко.   

«Мы в восторге от того, как всё организовано». Что говорят гости о II Европейских играх?

«Мы в восторге от того, как всё организовано». Что говорят гости о II Европейских играх?

Анастасия Ярощик-Корниенко, СТВ:   
Настроение прекрасное, уже начались прямые трансляции. Смотрим сегодня дзюдо и пулевую стрельбу. Болеем за наших, ждем медалей. Приехали пораньше, чтобы посмотреть, как живет фан-зона утром.   

«Мы в восторге от того, как всё организовано». Что говорят гости о II Европейских играх?

Наталья Дроздова, бригадир:   
Здесь достаточно удобно убирать, потому что люди культурные, активные. Есть у нас пакеты и мешки. Нет такого, чтобы бросали куда попало. Хорошо работают пищевые блоки.   

«Мы в восторге от того, как всё организовано». Что говорят гости о II Европейских играх?

Анастасия Ярощик-Корниенко, СТВ:   
Первые посетители на фан-зоне появились в 9 часов утра. Мы поинтересовались, почему так рано.   

«Мы в восторге от того, как всё организовано». Что говорят гости о II Европейских играх?

Туристы: 
Настроение хорошее, приехали из Гродно.   

«Мы в восторге от того, как всё организовано». Что говорят гости о II Европейских играх?

Мы приехали из Владикавказа посмотреть ваши Игры. Мы первый раз в Минске, и очень нам понравилась чистота ваших улиц, организация соревнований, сама атмосфера, люди очень доброжелательные. Мы в восторге от того, как все организовано.  

Подробности в видеоматериале. 

«Мы в восторге от того, как всё организовано». Что говорят гости о II Европейских играх?

«Мы в восторге от того, как всё организовано». Что говорят гости о II Европейских играх?

Люди в материале: Анастасия Ярощик-Корниенко, Наталья Дроздова
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Новости Беларуси. 24 июня основные турниры игр пройдут на семи спортивных площадках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    В «Чижовка-Арене» продолжатся...
 
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