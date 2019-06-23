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«Мне оплатили перелет и отель». Испанка с тату Галкиной на плече встретилась с кумиром в Минске

24.06.2019 13:06 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В январе 27-летняя Сюзанна Кордоба Дельгадо набила себе на полруки тату с изображением нашей Екатерины Галкиной. Белорусская ассоциация гимнастики решила сделать испанке приятное и пригласила Сюзанну на II Европейские игры, чтобы та смогла встретиться со своим кумиром лично. «Вряд ли сама смогла бы позволить себе такое путешествие — все-таки далеко и дорого. Но белорусская сторона взяла все расходы на себя», — рассказала SPORT.TUT.BY растроганная Сюзанна.


«Галкина — единственная гимнастка, которая заставляет меня почувствовать мурашки по коже»

Сюзанна занималась художественной гимнастикой с шести до 16 лет, правда, больших успехов не добилась. Сейчас 27-летняя испанка работает секретарем в адвокатской фирме в Мадриде, но соревнования по самому грациозному виду спорт смотрит, причем с большой страстью.

— В моем топе художественная гимнастика занимает первое место, хотя, понятное дело, в Испании есть виды спорта куда популярнее, например, футбол. Но лично я люблю гимнастику, потому что она находится на стыке спорта и искусства. Век гимнасток очень короткий, так что в разное время у меня были разные фаворитки. В юности нравилась Алина Кабаева, Ирина Чащина, Симона Пешева. Позже — украинка Анна Ризатдинова. Из действующих гимнасток самая любимая — Екатерина Галкина.


— Кто-то скажет, что лидеры в мировой художественной гимнастике — это россиянки. Да, они безупречны, выступают почти без помарок. Но все это выглядит слишком заученным, классическим. А вот Катя Галкина — единственная на сегодня гимнастка, которая заставляет меня почувствовать мурашки по коже, — улыбается Сюзанна.

Испанка говорит, что она человек эмоциональный. Любит жить моментом и фиксировать впечатления. Некоторые из них — прямо на своем теле. У Сюзанны — 12 тату. Три из них посвящены художественной гимнастике.

— В 2012-м я набила тату с силуэтом болгарки Симоны Пешевой, позже — Анны Ризатдиновой. А в январе решила сделать большой портрет Кати Галкиной. Нашла у нее в инстаграме фото в классическом французском стиле. На нем Катя со строгой прической и алыми губами. Очень красивый образ. Когда рассказала об идее тату-мастеру, та попросила принести оригинал фото в хорошем качестве. Написала Екатерине в инстаграме, особо не рассчитывая, что она ответит. А Катя прислала такой эмоциональный ответ: «Что? Правда? Тату с моим изображением? Такая честь, я не могу поверить!». Отправила мне фото, и мастер в итоге сделала довольно правдоподобное тату.


Сюзанна отмечает, что ее родители с пониманием относятся к такому количеству татуировок на теле дочери.

— Они у меня молодые и очень современные. Маме всего 55, папе — 59. Когда я решила набить первое тату, мама просила хорошо подумать. Но, когда поняли, что таково мое желание, сказали: «Дело твое. Внешность не так важна». Они любят меня и знают, что я ответственный человек, который всегда много учился, с ранних лет начал зарабатывать деньги. У меня не ветер в голове, так что родители гордятся мной. В последнее время мама даже намекает, что сама задумывается, а не набить ли тату (смеется).

«Когда меня пригласили в Беларусь, я почти заплакала»


После публикации в инстаграме фотографий с татуировкой Екатерины Галкиной, председатель Белорусской ассоциации гимнастики Елена Скрипель предложила пригласить Сюзанну на Европейские игры в Минск, чтобы она смогла лично пообщаться со своим кумиром.

— Помню, как я сидела на работе и вдруг увидела сообщение от Екатерины Галкиной: «Привет, какие у тебя планы в июне? Может, не против прилететь на Европейские игры?». Я была в шоке. Не могла подобрать слов и только одергивала коллегу, стоящего рядом: «Быстрей клади трубку! У меня такие новости!». Почти плакала. Конечно, я сразу же решила, что подстроюсь под любые обстоятельства и полечу в Беларусь, даже если меня позовут на один день. Тем более ассоциация гимнастики взяла на себя все расходы по перелету и проживанию. Сама бы я вряд ли позволила себе такое путешествие — все-таки это далеко и дорого.


Сюзанна прилетела в Минск в пятницу вечером. Два выходных провела на соревнованиях в «Минск-Арене», а вечерами выбиралась на прогулки по городу. То, что ее удивляло или восхищало, испанка постила в свой инстаграм. Например, в сториз нашлось место белорусской женщине-регулировщице, помогавшей организовать движение на дорогах столицы.

— Меня поразил ее внешний вид! Все-таки эта девушка работает на улице в жару, а выглядит, как офисный секретарь: в зауженной юбке и на каблуках. Так строго и необычно, — улыбается испанка. — Она четко, как солдат, регулировала движение на участке, где почти не было машин. Я отправила видео другу из Аргентину, и он в шутку отписал: «У нас бы никто не обращал на нее внимание, просто гнали бы вперед». Там действительно сумасшедший трафик.

В субботу у Сюзанны было немного времени, чтобы познакомиться с ночным Минском.


— Обычно в незнакомых городах я не гуляю одна после полуночи, но здесь решилась пройтись по Немиге. И это была отличная идея. Я быстро нашла общий язык с местными ребятами. Правда, очереди за напитками на Зыбицкой были жуткими. В Испании пиво можно купить за 30 секунд, а тут в субботу вечером пришлось ждать все полчаса. Народу было невероятно много. В Мадриде такая тусовка собирается только по особым поводам.

«Нужно время, чтобы люди полюбили Европейские игры»

До поездки в Беларусь испанка мало что знала о нашей стране.

— Испанцы редко доезжают до Беларуси, потому никаких историй и мнений я не слышала. Разве что о России. Вообще, есть такая странная штука: когда в Европе говорят о России, то подразумевают сразу весь регион. Точно такая же история с Китаем: некоторым почем-то кажется, раз в Китае так, то и во всей Азии соответственно.

Если коротко описать мое впечатление о белорусах, то оно следующее. Люди приветливые, но немного скромные, стеснительные и не такие эмоциональные, как испанцы. Например, на трибунах зрители поддерживают в основном белорусок, русских и украинок. Остальных гимнасток — в меньше степени. А в Испании болельщики сходят с ума и срывают голоса за всех спортсменов, независимо от географии.


Испанка провела в Минске всего один уикэнд, но, говорит, по-настоящему получила удовольствие от атмосферы в городе.

— Повсюду палатки с общепитом и развлечениями, волонтеры в любой ситуации готовы помочь. Для транспорта Игр даже выделены отдельные полосы на дорогах. Город живет этим событием. Конечно, в Испании и других странах немногие знают, что такое Европейские игры. Но ведь в Минске проходят только вторые Игры по счету. Нужно время, чтобы люди привыкли и полюбили эти соревнования.

После церемонии награждения во второй соревновательный день Сюзанна Кордоба Дельгадо наконец лично встретилась с Екатериной Галкиной, вручила ей букет алых роз и рюкзак, купленный в аэропорту Мадрида.


— Это совершенно особенный день! Спасибо тебе за эмоции и вдохновение, которое ты даришь людям, — сказала Сюзанна нашей гимнастке. — Самое ценное, Катя, это не медали, а обратная связь, которую ты получаешь от поклонников. Так что не думай о местах, это второстепенное.

Екатерина, немного смущенная и растроганная, в ответ сказала:

— Это невероятно! Я никогда не слышала, чтобы кто-то еще набивал тату в честь гимнасток. Сегодня я отдала на ковре все силы и очень устала. С трудом могу подобрать слова. Просто благодарна и счастлива. Кстати, завтра я сама лечу в Испанию. В короткий отпуск на Тенерифе.


Фото: Максим Черебяка

— Может быть, утром снова встретимся в аэропорту? — рассмеялась Сюзанна. — У меня тоже завтра обратный рейс домой. Удивительное путешествие в Беларуси подходит к концу. Разве я могла мечтать о большем?

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Теги: знакомства, Минск
 
 
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Испанская болельщица - о Беларуси и Европейских играх глазами иностранца
 
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