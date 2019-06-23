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"Ревизор" по-купаловски: на главную сцену упала пожарная труба

24.06.2019 12:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Накануне в Купаловском театре произошла чрезвычайная ситуация. Спектакль пришлось отложить на час. И это оказалось идеальным исходом.

"Ревизор" по-купаловски: на главную сцену упала пожарная труба
сцена из спектакля "Ревизор"
Читатели обратились в «Нашу Ниву» с просьбой объяснить, что произошло в Купаловском 23 июня: «Пришли на постановку, ждали полчаса, но нас так и не пустили, мы ушли».

Как стало известно от работников театра, вчера действительно произошел форс-мажор: на главную сцену упала пожарная труба.

«Эту поломку исправили своими силами. Те зрители, которые согласились подождать, попали на спектакль где-то через 40-50 минут. Те, кто решил не ждать, сдали билеты в кассы», - объяснили в театре.

Не хочется даже думать, чем мог закончиться спектакль, если бы, не дай Бог, труба упала на сцену во время представления.

Кстати, вчера в Купаловском показывали гениальную постановку «Ревизор».

 
 
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Накануне в Купаловском театре произошла чрезвычайная ситуация. Спектакль пришлось отложить на час. И это оказалось идеальным исходом.
 
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