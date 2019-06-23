"Ревизор" по-купаловски: на главную сцену упала пожарная труба

Нашу Ниву » с просьбой объяснить, что произошло в Купаловском 23 июня: «Пришли на постановку, ждали полчаса, но нас так и не пустили, мы ушли». Читатели обратились в «» с просьбой объяснить, что произошло в Купаловском 23 июня: «Пришли на постановку, ждали полчаса, но нас так и не пустили, мы ушли».





Как стало известно от работников театра, вчера действительно произошел форс-мажор: на главную сцену упала пожарная труба.





«Эту поломку исправили своими силами. Те зрители, которые согласились подождать, попали на спектакль где-то через 40-50 минут. Те, кто решил не ждать, сдали билеты в кассы», - объяснили в театре.





Не хочется даже думать, чем мог закончиться спектакль, если бы, не дай Бог, труба упала на сцену во время представления.





Кстати, вчера в Купаловском показывали гениальную постановку «Ревизор».