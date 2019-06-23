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"Ревизор" по-купаловски: на главную сцену упала пожарная труба
Источник материала: Партизан
Накануне в Купаловском театре произошла чрезвычайная ситуация. Спектакль пришлось отложить на час. И это оказалось идеальным исходом.
сцена из спектакля "Ревизор"
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Как стало известно от работников театра, вчера действительно произошел форс-мажор: на главную сцену упала пожарная труба.
«Эту поломку исправили своими силами. Те зрители, которые согласились подождать, попали на спектакль где-то через 40-50 минут. Те, кто решил не ждать, сдали билеты в кассы», - объяснили в театре.
Не хочется даже думать, чем мог закончиться спектакль, если бы, не дай Бог, труба упала на сцену во время представления.
Кстати, вчера в Купаловском показывали гениальную постановку «Ревизор».
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Накануне в Купаловском театре произошла чрезвычайная ситуация. Спектакль пришлось отложить на час. И это оказалось идеальным исходом.
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