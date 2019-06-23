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Роспотребнадзор вдруг заявил об "ухудшении" качества грузинского вина

24.06.2019 12:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Роспотребнадзор усилил контроль за алкоголем из Грузии, сообщается на сайте ведомства. Уточняется, что причиной стало ухудшение качества продукции.

Согласно версии Роспотребнадзора, с 2014 по 2018 годы количество алкоголя, не соответствующего российским требованиям по качеству, возросло в 2,9 раза, составив 203 тысячи литров в прошлом году.

В первую очередь новые меры коснутся АО "Багратиони-1882", ООО "Болеро энд Компани", ООО "Кахетинское Традиционное Виноделие", ООО "Бадагони", ООО "Дом Грузинского Вина", ООО "Корпорация Грузинское Вино", ООО "Компания Грузинских Вин и Алкогольных Напитков" и ООО "Батоно".

Сейчас все партии товаров от этих производителей не допущены к ввозу в РФ, передает ria.ru



Депутат открыл сессию организации, сидя в кресле главы грузинского парламента. После этого люди начали собираться у стен парламента с требованием отправить в отставку спикера Ираклия Кобахидзе — его назвали предателем родины за то, что он отдал почетное место Гаврилову.


 
 
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Роспотребнадзор усилил контроль за алкоголем из Грузии, сообщается на сайте ведомства. Уточняется, что причиной стало ухудшение качества продукции.
 
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