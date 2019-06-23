Согласно версии Роспотребнадзора, с 2014 по 2018 годы количество алкоголя, не соответствующего российским требованиям по качеству, возросло в 2,9 раза, составив 203 тысячи литров в прошлом году.





В первую очередь новые меры коснутся АО "Багратиони-1882", ООО "Болеро энд Компани", ООО "Кахетинское Традиционное Виноделие", ООО "Бадагони", ООО "Дом Грузинского Вина", ООО "Корпорация Грузинское Вино", ООО "Компания Грузинских Вин и Алкогольных Напитков" и ООО "Батоно".





ria.ru Сейчас все партии товаров от этих производителей не допущены к ввозу в РФ, передает









скандала, связанного с визитом дипломата из России Сергея Гаврилова, занимающего пост главы Межпарламентской ассамблеи православия. Напомним, российско-грузинские отношения обострились после

Депутат открыл сессию организации, сидя в кресле главы грузинского парламента. После этого люди начали собираться у стен парламента с требованием отправить в отставку спикера Ираклия Кобахидзе — его назвали предателем родины за то, что он отдал почетное место Гаврилову.



