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Роспотребнадзор вдруг заявил об "ухудшении" качества грузинского вина
Источник материала: Партизан
Роспотребнадзор усилил контроль за алкоголем из Грузии, сообщается на сайте ведомства. Уточняется, что причиной стало ухудшение качества продукции.
Согласно версии Роспотребнадзора, с 2014 по 2018 годы количество алкоголя, не соответствующего российским требованиям по качеству, возросло в 2,9 раза, составив 203 тысячи литров в прошлом году.
В первую очередь новые меры коснутся АО "Багратиони-1882", ООО "Болеро энд Компани", ООО "Кахетинское Традиционное Виноделие", ООО "Бадагони", ООО "Дом Грузинского Вина", ООО "Корпорация Грузинское Вино", ООО "Компания Грузинских Вин и Алкогольных Напитков" и ООО "Батоно".
Сейчас все партии товаров от этих производителей не допущены к ввозу в РФ, передает
Напомним, российско-грузинские отношения обострились после
Депутат открыл сессию организации, сидя в кресле главы грузинского парламента. После этого люди начали собираться у стен парламента с требованием отправить в отставку спикера Ираклия Кобахидзе — его назвали предателем родины за то, что он отдал почетное место Гаврилову.
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Роспотребнадзор усилил контроль за алкоголем из Грузии, сообщается на сайте ведомства. Уточняется, что причиной стало ухудшение качества продукции.
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