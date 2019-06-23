У себя в твиттере Мазин дал окончательный ответ о втором сезоне. «Ответ на вопрос «Будет ли второй сезон «Чернобыля»?» — нет», — написал он.





Ранее в интервью изданию Decider автор заявил, что рассматривает возможность создания новых шоу. «Если бы я пришел на HBO и сказал, что хочу сделать еще один «Чернобыль», но о другой трагедии, Бхопале или Фукусиме, они бы наверняка как минимум заинтересовались», — говорил он.







