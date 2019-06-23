По всей «Афише» рассыпаны пасхалки. Найдите их - и получите билет на Коржа и не только

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Источник материала: Tut.by
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Начнем с розыгрыша билетов на концерт Валерия Меладзе, который
И вот правила участия. На трех страницах мероприятий, которые можно найти в каких-то из этих вкладок, мы спрятали по картинке с анонсом концерта Меладзе.
Вам нужно:
1) Пролистать эти вкладки и найти все три картинки с анонсом концерта;
2) Скопировать ссылку каждой страницы, где была размещена картинка;
3) Разместить все три ссылки в одном комментарии к этой новости;
4) Сделать это раньше других;
5) Получить билет на концерт.
На самом деле, все просто. И главное — если вы выполните все условия, билеты — у вас на руках. Через час мы запустим уже новый розыгрыш.
Валерий Меладзе покоряет публику своим сильным голосом с бархатным тембром. Сочетание пылкого грузинского темперамента с интеллигентностью, качественный репертуар из лирических баллад, вокал редкого диапазона — можно сказать, что артист был просто обречен на успех. Уже одна из первых песен «Не тревожь мне душу, скрипка» стала суперхитом, а дебютный альбом «Сэра» — бестселлером. Спустя много лет, в 2014-м, авторитетный журнал «Афиша» включил пластинку в список «30 лучших российских поп-альбомов».
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