По всей «Афише» рассыпаны пасхалки. Найдите их - и получите билет на Коржа и не только

Источник материала: Tut.by

«Афише» — 15 лет. Можете поностальгировать вместе с нами, а можете принять участие в щедром розыгрыше в честь нашего праздника. Он будет обновляться каждый час, и по итогу за весь день у вас есть возможность гарантированно получить билеты на «Ленинград» , Коржа , Познера , Пугачеву и другие топовые ивенты от концертного агентства «Атом Интертеймент». Поехали?

Все бесплатные события в Минске каждый день по этой ссылке



Фото: Олег Киндар, TUT.BY

Начнем с розыгрыша билетов на концерт Валерия Меладзе, который вернется в белорусскую столицу 6 ноября.

И вот правила участия. На трех страницах мероприятий, которые можно найти в каких-то из этих вкладок, мы спрятали по картинке с анонсом концерта Меладзе.





Вам нужно:

1) Пролистать эти вкладки и найти все три картинки с анонсом концерта;

2) Скопировать ссылку каждой страницы, где была размещена картинка;

3) Разместить все три ссылки в одном комментарии к этой новости;

4) Сделать это раньше других;

5) Получить билет на концерт.

На самом деле, все просто. И главное — если вы выполните все условия, билеты — у вас на руках. Через час мы запустим уже новый розыгрыш.



Валерий Меладзе. Фото: peopletalk.ru

Валерий Меладзе покоряет публику своим сильным голосом с бархатным тембром. Сочетание пылкого грузинского темперамента с интеллигентностью, качественный репертуар из лирических баллад, вокал редкого диапазона — можно сказать, что артист был просто обречен на успех. Уже одна из первых песен «Не тревожь мне душу, скрипка» стала суперхитом, а дебютный альбом «Сэра» — бестселлером. Спустя много лет, в 2014-м, авторитетный журнал «Афиша» включил пластинку в список «30 лучших российских поп-альбомов».

Все концерты в Минске и регионах

Читайте также

Вот какие бесплатные фестивали пройдут в Минске летом

Альтернатива Комаровке. В Минске откроют большой рынок с фермерскими продуктами и фудкортом

Розыгрыш билетов! Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на рок-концерт App Store Google Play