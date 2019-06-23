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Под Гродно пьяный на Mercedes устроил ДТП и опрокинулся в кювет
Источник материала: Tut.by
Нетрезвый водитель устроил серьезную аварию в Гродненском районе.
Как
В аварии никто не пострадал. Выяснилось, что водитель Mercedes был пьян: содержание алкоголя более чем в шесть раз превысило предельно допустимое. По его словам, до аварии он пил водку.
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Происшествие случилось днем 22 июня вблизи агрогородка Подлабенье.
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