﻿ Под Гродно пьяный на Mercedes устроил ДТП и опрокинулся в кювет. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Под Гродно пьяный на Mercedes устроил ДТП и опрокинулся в кювет

24.06.2019 13:14 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Нетрезвый водитель устроил серьезную аварию в Гродненском районе.


Как сообщили в ГАИ региона, происшествие случилось днем 22 июня вблизи агрогородка Подлабенье. По предварительной информации, водитель Mercedes ехал по трассе Сопоцкин — Гродно, не справился с управлением, в результате чего произошел занос автомобиля на встречку, где он по касательной столкнулся с SEAT. После удара обе машины вылетели в кювет, где Mercedes опрокинулся.


В аварии никто не пострадал. Выяснилось, что водитель Mercedes был пьян: содержание алкоголя более чем в шесть раз превысило предельно допустимое. По его словам, до аварии он пил водку.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Происшествие случилось днем 22 июня вблизи агрогородка Подлабенье.
 
Новости дня
Новости разные
 
У предпринимателя нашли товар с липовыми документами. Теперь ему грозит штраф
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
24.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика