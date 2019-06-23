Под Гродно пьяный на Mercedes устроил ДТП и опрокинулся в кювет

Источник материала: Tut.by

Нетрезвый водитель устроил серьезную аварию в Гродненском районе.





Как сообщили в ГАИ региона, происшествие случилось днем 22 июня вблизи агрогородка Подлабенье. По предварительной информации, водитель Mercedes ехал по трассе Сопоцкин — Гродно, не справился с управлением, в результате чего произошел занос автомобиля на встречку, где он по касательной столкнулся с SEAT. После удара обе машины вылетели в кювет, где Mercedes опрокинулся.





В аварии никто не пострадал. Выяснилось, что водитель Mercedes был пьян: содержание алкоголя более чем в шесть раз превысило предельно допустимое. По его словам, до аварии он пил водку.