﻿ У предпринимателя нашли товар с липовыми документами. Теперь ему грозит штраф. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

У предпринимателя нашли товар с липовыми документами. Теперь ему грозит штраф

24.06.2019 13:08 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В трех магазинах — в Минске и в Новогрудке — сотрудники Оперативной таможни нашли товары, которые продавались с нарушениями — без документов, которые бы подтверждали их закупку. Среди «проблемных» товаров оказались одежда, обувь, галантерея и постельное белье.


Фото с сайта ot.customs.gov.by

Таможенники нашли товара, который продавался с нарушениями, на 66,5 тысячи рублей.

Нарушения обнаружили в трех магазинах — в Новогрудке и Минске (в двух). Так, в Новогрудке при осмотра одного из торговых объектов выяснилось, что больше 3,5 тысяч вещей продавали без документов, подтверждающих приобретение данного товара. В продаже были одежда, галантерея, текстильные товары и хозяйственные товары. Общая стоимость товара составила более 39 тысяч рублей.

«Аналогичное нарушение таможенники выявили и в Минске, где индивидуальный предприниматель намеревался продать около 1,4 тысячи единиц верхней одежды, шапок и постельных принадлежностей», — сообщают в Оперативной таможне.


Фото с сайта ot.customs.gov.by

Директор еще одного минского магазина предоставил проверяющим недействительные документы на товар. «Он намеревался незаконно продать более 8 тысяч единиц одежды, обуви, галантереи в ассортименте. Стоимость этого товара составила порядка 16 тысяч рублей, — рассказывают таможенники. — По всем фактам Оперативной таможней начаты административные процессы в соответствии с ч.4 ст. 12.17 КоАП».

Предусмотрен штраф до 50% от стоимости товара, который торговался с нарушениями (без его конфискации).

Напомним, индивидуальные предприниматели ранее жаловались на проверки и «необоснованные» штрафы за документы на товары из России, в достоверности которых сомневаются проверяющие. Ипэшники утверждали, что закупают товар по всем правилам, но все равно их привлекают к административной ответственности из-за недобросовестных российских коллег. По словам ИП, продавцы из России нередко и вовсе «отрицают факт осуществления какой-либо торговли товарами».

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В трех магазинах - в Минске и в Новогрудке - сотрудники Оперативной таможни нашли товары, которые продавались с нарушениями - без документов, которые бы...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Мне оплатили перелет и отель». Испанка с тату Галкиной на плече встретилась с кумиром в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
24.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика