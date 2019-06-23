У предпринимателя нашли товар с липовыми документами. Теперь ему грозит штраф

Источник материала: Tut.by

В трех магазинах — в Минске и в Новогрудке — сотрудники Оперативной таможни нашли товары, которые продавались с нарушениями — без документов, которые бы подтверждали их закупку. Среди «проблемных» товаров оказались одежда, обувь, галантерея и постельное белье.



Фото с сайта ot.customs.gov.by

Таможенники нашли товара, который продавался с нарушениями, на 66,5 тысячи рублей.

Нарушения обнаружили в трех магазинах — в Новогрудке и Минске (в двух). Так, в Новогрудке при осмотра одного из торговых объектов выяснилось, что больше 3,5 тысяч вещей продавали без документов, подтверждающих приобретение данного товара. В продаже были одежда, галантерея, текстильные товары и хозяйственные товары. Общая стоимость товара составила более 39 тысяч рублей.

«Аналогичное нарушение таможенники выявили и в Минске, где индивидуальный предприниматель намеревался продать около 1,4 тысячи единиц верхней одежды, шапок и постельных принадлежностей», — сообщают в Оперативной таможне.



Фото с сайта ot.customs.gov.by

Директор еще одного минского магазина предоставил проверяющим недействительные документы на товар. «Он намеревался незаконно продать более 8 тысяч единиц одежды, обуви, галантереи в ассортименте. Стоимость этого товара составила порядка 16 тысяч рублей, — рассказывают таможенники. — По всем фактам Оперативной таможней начаты административные процессы в соответствии с ч.4 ст. 12.17 КоАП».

Предусмотрен штраф до 50% от стоимости товара, который торговался с нарушениями (без его конфискации).

Напомним, индивидуальные предприниматели ранее жаловались на проверки и «необоснованные» штрафы за документы на товары из России, в достоверности которых сомневаются проверяющие. Ипэшники утверждали, что закупают товар по всем правилам, но все равно их привлекают к административной ответственности из-за недобросовестных российских коллег. По словам ИП, продавцы из России нередко и вовсе «отрицают факт осуществления какой-либо торговли товарами».