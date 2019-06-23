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У предпринимателя нашли товар с липовыми документами. Теперь ему грозит штраф
Источник материала: Tut.by
В трех магазинах — в Минске и в Новогрудке — сотрудники Оперативной таможни
Таможенники нашли товара, который продавался с нарушениями, на 66,5 тысячи рублей.
Нарушения обнаружили в трех магазинах — в Новогрудке и Минске (в двух). Так, в Новогрудке при осмотра одного из торговых объектов выяснилось, что больше 3,5 тысяч вещей продавали без документов, подтверждающих приобретение данного товара. В продаже были одежда, галантерея, текстильные товары и хозяйственные товары. Общая стоимость товара составила более 39 тысяч рублей.
«Аналогичное нарушение таможенники выявили и в Минске, где индивидуальный предприниматель намеревался продать около 1,4 тысячи единиц верхней одежды, шапок и постельных принадлежностей», — сообщают в Оперативной таможне.
Директор еще одного минского магазина предоставил проверяющим недействительные документы на товар. «Он намеревался незаконно продать более 8 тысяч единиц одежды, обуви, галантереи в ассортименте. Стоимость этого товара составила порядка 16 тысяч рублей, — рассказывают таможенники. — По всем фактам Оперативной таможней начаты административные процессы в соответствии с ч.4 ст. 12.17 КоАП».
Предусмотрен штраф до 50% от стоимости товара, который торговался с нарушениями (без его конфискации).
Напомним, индивидуальные предприниматели ранее
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В трех магазинах - в Минске и в Новогрудке - сотрудники Оперативной таможни нашли товары, которые продавались с нарушениями - без документов, которые бы...
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