Генпрокуратура выявила недостатки в соблюдения прав людей с инвалидностью

Источник материала: Интерфакс

Генеральная прокуратура провела проверку и выявила серьезные недостатки в соблюдении прав людей с инвалидностью, сообщили в отделе информации надзорного ведомства.

"В первую очередь прокуроры обратили внимание на обеспечение профессиональной и трудовой реабилитации людей с инвалидностью. Установлено, что "забронированные" для инвалидов рабочие места зачастую не были вакантны. В иных случаях свободные места не использовались из-за медицинских противопоказаний у этой категории работников. По итогу в счет брони на работу приняли лишь незначительную долю нуждавшихся в труде инвалидов", - рассказали в Генпрокуратуре.

При этом, подчеркнули в ведомстве, службы занятости недостаточно информировали людей с инвалидностью о возможностях для трудоустройства, в том числе с переобучением. Также были выявлены случаи явного нарушения трудовых прав инвалидов - необоснованное снятие с учета безработных, отказ в трудоустройстве, заключение с инвалидами договоров подряда на выполнение сезонных либо временных работ вместо трудового договора.

"Осталась актуальной проблема создания условий для свободного доступа к объектам социальной инфраструктуры, жилым, общественным, производственным зданиям и сооружениям, беспрепятственного пользования общественным транспортом и транспортными коммуникациями, местами отдыха и досуга", - продолжили в Генпрокуратуре.

По ее информации, безбарьерная среда не обеспечена на отдельных социально-значимых для таких граждан объектах - в территориальных центрах социального обслуживания населения, райисполкомах.

"По результатам проверки исполнения законодательства, направленного на защиту прав и законных интересов инвалидов, Генеральная прокуратура внесла представление об устранении выявленных нарушений в министерство труда и соцзащиты", - подчеркнули в ведомстве.

Всего в Беларуси за последние 10 лет число инвалидов увеличилось на 10%, при этом доля людей с инвалидностью среди населения республики возросла с 5,2% до 5,9%. По состоянию на 1 мая 2019 года в Беларуси проживало 569,7 тыс. инвалидов.