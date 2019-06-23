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В правительстве Молдовы впервые стало больше женщин, чем мужчин

24.06.2019 11:42 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Новым министром юстиции Молдовы стала юрист, представитель гражданского общества Олеся Стамате.

В понедельник утром президент Игорь Додон подписал указ о ее назначении, после чего Стамате сразу приняла присягу в присутствии главы государства и премьер-министра.

После назначения нового министра юстиции в правительстве Молдовы впервые стало больше женщин, чем мужчин.

Теперь кабинет министров включает семь женщин (премьер-министр, министры финансов, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, юстиции и башкан Гагаузии). Пятеро мужчин возглавляют министерства внутренних дел, реинтеграции, экономики, иностранных дел и обороны.

Предыдущий министр юстиции Станислав Павловский заявил об отставке 23 июня, проработав в этой должности всего две недели.

"Во время моей работы над Планом действий в области юстиции я обнаружил много несовместимостей личного характера, которые, к сожалению, согласно Конституции Республики Молдовы, делают мою деятельность в качестве члена правительства невозможной", - отметил Павловский, не уточнив, о какой несовместимости идет речь.

Он подчеркнул, что не стал искать законодательных уловок, которые позволили бы ему оставаться в должности министра любой ценой, а потому решил подать в отставку.

Ранее СМИ писали, что Павловский работает в различных европейских проектах в качестве эксперта, что приносит ему немалый доход. Работа в правительстве, согласна законодательству Молдовы, несовместима с любой другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской.

Новый министр юстиции Стамате была председателем Ассоциации за эффективное и ответственное управление. Она выпускница юридического факультета, магистр европейских исследований в Европейском колледже, юрист. Имеет большой опыт работы в области юстиции, внутренних дел и реформы центрального публичного управления.

 
 
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Новым министром юстиции Молдовы стала юрист, представитель гражданского общества Олеся Стамате. В понедельник утром президент Игорь Додон подписал указ о ее...
 
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