В Беларуси оценят эффективность пенсионной реформы

Источник материала: Интерфакс

Оценку эффективности пенсионной реформы проведет министерство финансов Беларуси совместно с министерством труда и социальной защиты, сообщил глава Минфина Максим Ермолович в Минске в понедельник.

"Есть поручение президента провести оценку. Сейчас ее делать рано, но мы такие оценки сделаем вместе с Минтруда", - сказал Ермолович на расширенном заседании постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей.

Как сообщалось, в соответствии с указом президента Беларуси №137, с 1 января 2017 года в стране началось постепенное повышение пенсионного возраста - на полгода каждый год. Итогом пенсионной реформы станет повышение пенсионного возраста для женщин с 55 лет (на момент принятия указа) до 58 лет в 2022 году, а для мужчин - с 60 до 63 лет.