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В Беларуси оценят эффективность пенсионной реформы

24.06.2019 11:42 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Оценку эффективности  пенсионной реформы проведет  министерство финансов Беларуси совместно с министерством труда и социальной защиты, сообщил глава Минфина Максим Ермолович в Минске в понедельник.

"Есть поручение президента провести оценку. Сейчас ее делать рано, но мы такие оценки сделаем вместе с Минтруда", - сказал Ермолович на расширенном заседании постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей.

Как сообщалось, в соответствии с указом президента Беларуси №137, с 1 января 2017 года в стране началось постепенное повышение пенсионного возраста - на полгода каждый год. Итогом пенсионной реформы станет повышение пенсионного возраста для женщин с 55 лет (на момент принятия указа) до 58 лет в 2022 году, а для мужчин - с 60 до 63 лет.

 
Теги: Минск
 
 
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Оценку эффективности  пенсионной реформы проведет  министерство финансов Беларуси совместно с министерством труда и социальной защиты, сообщил глава Минфина...
 
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