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В Якутии найден скелет мамонта с бивнями, обработанными древним человеком
Источник материала: Интерфакс
Якутские палеонтологи во время экспедиции на остров Котельный обнаружили скелет мамонта со следами человеческого воздействия, сообщает пресс-служба Академии наук Якутии.
"Вместе с местным жителем мы перекопали участок площадью 20 квадратных метров. Нам удалось извлечь скелет мамонта, состоящий примерно из 40% костей. Примечательно, что на фрагментах бивней были обнаружены следы обработки, предположительно, древним человеком", - приводятся в сообщении слова руководителя экспедиции, инженера-исследователя отдела изучения Мамонтовой фауны Академии наук Якутии Иннокентия Павлова.
Ученый считает, что современный человек не стал бы обрабатывать бивень в тундре, а привез бы его в охотничью избушку.
"А в древности у людей не было транспорта, на котором можно было бы перевозить такие тяжелые вещи. Поэтому люди, возможно, обрабатывали тушу на том же месте. Изготовленные орудия они забирали с собой, а остатки оставляли там же. Именно их мы и обнаружили", - отмечает Иннокентий Павлов.
Щепу бивня весом 23,6 кг доставили в Якутск для дальнейших исследований. Для изучения следов человеческого воздействия будут привлекаться ученые-археологи, а точный возраст находки покажет радиоуглеродная датировка.
Остальные останки будут доставлены в Якутск в августе. Члены экспедиции окрестили находку "Мамонтом Павлова" в честь руководителя экспедиции.
Остров Котельный - один из крупнейших на Новосибирском архипелаге. В эпоху плейстоцена эта территория была частью суши, поэтому в настоящее время на островах нередко находят останки древних животных и следы жизнедеятельности человека.
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Якутские палеонтологи во время экспедиции на остров Котельный обнаружили скелет мамонта со следами человеческого воздействия, сообщает пресс-служба...
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