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В Дрогичинском районе Audi врезалась во встречный грузовик: пострадали два человека

24.06.2019 13:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Два человека пострадали в лобовом столкновении грузовика и легковушки в Дрогичинском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.


Происшествие случилось 23 июня, в 03.10. По предварительной информации, 38-летний водитель Audi двигался по трассе М10 граница РФ — Гомель — Кобрин. На 471-м километре дороги он выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем MAN в составе с полуприцепом, которым управлял 22-летний брестчанин.

В результате столкновения водитель Audi и его 38-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

 
Теги: Гомель
 
 
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