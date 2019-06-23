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В Дрогичинском районе Audi врезалась во встречный грузовик: пострадали два человека
Источник материала: Tut.by
Два человека пострадали в лобовом столкновении грузовика и легковушки в Дрогичинском районе. Об этом
Происшествие случилось 23 июня, в 03.10. По предварительной информации, 38-летний водитель Audi двигался по трассе М10 граница РФ — Гомель — Кобрин. На 471-м километре дороги он выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем MAN в составе с полуприцепом, которым управлял 22-летний брестчанин.
В результате столкновения водитель Audi и его 38-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
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Происшествие случилось 23 июня, в 03.10, на трассе М10.
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