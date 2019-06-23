В Дрогичинском районе Audi врезалась во встречный грузовик: пострадали два человека

Источник материала: Tut.by

Два человека пострадали в лобовом столкновении грузовика и легковушки в Дрогичинском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.





Происшествие случилось 23 июня, в 03.10. По предварительной информации, 38-летний водитель Audi двигался по трассе М10 граница РФ — Гомель — Кобрин. На 471-м километре дороги он выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем MAN в составе с полуприцепом, которым управлял 22-летний брестчанин.

В результате столкновения водитель Audi и его 38-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.