В главной фан-зоне Европейских игр прошел день Грузии

Источник материала: Mir24.TV Belarus

День Грузии прошел в главной фан-зоне Европейских игр в Минске, сообщает «МИР 24». С культурой страны познакомились сотни горожан и туристов.

Гости праздника могли увидеть перформансы театра пантомимы, принять участие в мастер-классе по грузинским танцам и попробовать блюда национальной кухни. На сцене же выступили знаменитый ансамбль грузинских народных танцев «Рустави» и певица Нино Катамадзе. Надо отметить, у Грузии уже 5 золотых наград на Европейских играх. В медальном зачете она занимает третье место после России и Беларуси.

«Это только начало. А есть борцы, дзюдоисты, которые, мы надеемся, будут получать медали. Насчет организации, я могу сказать, что я встречался с нашими спортсменами. Там есть люди, для которых это не первые Европейские игры и не первые Олимпийские игры, они во многих олимпиадах участвовали. Они говорят, что такой радушной встречи, такого внимания, как здесь, они нигде не чувствовали. Поэтому спасибо за это белорусской стороне», – поделился впечатлениями чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Республике Беларусь Валерий Кварацхелия .