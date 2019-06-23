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В главной фан-зоне Европейских игр прошел день Грузии

24.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

День Грузии прошел в главной фан-зоне Европейских игр в Минске, сообщает «МИР 24». С культурой страны познакомились сотни горожан и туристов. 

Гости праздника могли увидеть перформансы театра пантомимы, принять участие в мастер-классе по грузинским танцам и попробовать блюда национальной кухни. На сцене же выступили знаменитый ансамбль грузинских народных танцев «Рустави» и певица Нино Катамадзе. Надо отметить, у Грузии уже 5 золотых наград на Европейских играх. В медальном зачете она занимает третье место после России и Беларуси.

«Это только начало. А есть борцы, дзюдоисты, которые, мы надеемся, будут получать медали. Насчет организации, я могу сказать, что я встречался с нашими спортсменами. Там есть люди, для которых это не первые Европейские игры и не первые Олимпийские игры, они во многих олимпиадах участвовали. Они говорят, что такой радушной встречи, такого внимания, как здесь, они нигде не чувствовали. Поэтому спасибо за это белорусской стороне», – поделился впечатлениями чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Республике Беларусь Валерий Кварацхелия.

Воскресенье стало вторым соревновательным днем Европейских игр. Спортсмены разыграли 38 комплектов наград. Состязания продолжатся до 30 июня.



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Теги: Минск
 
 
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Гости праздника могли увидеть перформансы театра пантомимы, принять участие в мастер-классе по грузинским танцам и попробовать блюда национальной кухни.
 
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