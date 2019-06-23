Билл Гейтс рассказал о своей величайшей ошибке

Источник материала: Tut.by

Билл Гейтс, основатель компании Microsoft, в одном из недавних интервью рассказал о своей «величайшей ошибке». Об этом пишет The Verge.



Скриншот видео с YouTube-канала Village Global

Билл заявил: «Моя самая большая ошибка — это неудачное руководство, которое не позволило Microsoft стать тем, чем сегодня является Android». Он также добавил, что Android является универсальной платформой, которая работает не на устройствах Apple.

Гейтс добавил, что альтернатива системы iOS позволила бы Microsoft «стать победителем и получить все». По его словам, неспособность создать ее лишила компанию 400 миллиардов долларов, уточняет РБК. При этом Гейтс назвал Microsoft по-прежнему «очень сильной», отметив, что, если бы не совершенная ошибка, она была бы «ведущей компанией».

Напомним: Google приобрела Android в 2005 году за 50 миллионов долларов. Тогда таким образом она хотела ослабить Microsoft, которая продвигала Windows Mobile.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны: