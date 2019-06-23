ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Билл Гейтс рассказал о своей величайшей ошибке

24.06.2019 13:43 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Билл Гейтс, основатель компании Microsoft, в одном из недавних интервью рассказал о своей «величайшей ошибке». Об этом пишет The Verge.


Скриншот видео с YouTube-канала Village Global

Билл заявил: «Моя самая большая ошибка — это неудачное руководство, которое не позволило Microsoft стать тем, чем сегодня является Android». Он также добавил, что Android является универсальной платформой, которая работает не на устройствах Apple.

Гейтс добавил, что альтернатива системы iOS позволила бы Microsoft «стать победителем и получить все». По его словам, неспособность создать ее лишила компанию 400 миллиардов долларов, уточняет РБК. При этом Гейтс назвал Microsoft по-прежнему «очень сильной», отметив, что, если бы не совершенная ошибка, она была бы «ведущей компанией».

Напомним: Google приобрела Android в 2005 году за 50 миллионов долларов. Тогда таким образом она хотела ослабить Microsoft, которая продвигала Windows Mobile.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны:

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гейтс добавил, что альтернатива системы iOS позволила бы Microsoft «стать победителем и получить все».
 
Новости дня
Новости разные
 
Коллапса не случилось: что происходило на дорогах столицы во время масштабных перекрытий
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
24.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика