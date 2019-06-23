|
Эльвира Герман завоевала золото в беге на 100 м с барьерами на II Европейских играх
24.06.2019 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник>
Белоруска Эльвира Герман завоевала золото в беге на 100 м с барьерами на II Европейских играх, сообщает корреспондент
В своем забеге, который состоялся сегодня в третьей группе, Эльвира Герман показала результат 12,89 сек. Второе место заняла украинка Анна Плотицына - 13,14 сек., а третье место у Греты Керекеш из Венгрии - 13,16 сек.
Призеры принесли важные очки в копилку своих сборных в командном турнире, по итогам которого будут также вручены награды 28 июня.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белоруска Эльвира Герман завоевала золото в беге на 100 м с барьерами на II Европейских играх, сообщает корреспондент БЕЛТА. В своем забеге, который...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)