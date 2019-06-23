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В Дубровенском районе главбух похитила более 360 тысяч рублей

24.06.2019 14:05 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Дубровенском районе главбух похитила более 360 тысяч рублей
Фото из открытых источников

Главбух регулярно вносила недостоверные сведения о суммах, подлежащих зачислению на свой карт-счет, а также счета других лиц, которые в некоторых случаях в трудовых отношениях с предприятием не состояли.

За пять лет таким способом злоумышленница незаконно завладела деньгами предприятия на общую сумму более 360 тысяч рублей, сообщили в группе информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

За хищение путем злоупотребления служебными полномочиями судом Дубровенского района фигурантка дела приговорена к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима с конфискацией имущества. 

В Дубровенском районе главбух похитила более 360 тысяч рублей
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Теги: Гродно
 
 
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