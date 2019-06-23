В Дубровенском районе главбух похитила более 360 тысяч рублей

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Главбух регулярно вносила недостоверные сведения о суммах, подлежащих зачислению на свой карт-счет, а также счета других лиц, которые в некоторых случаях в трудовых отношениях с предприятием не состояли.

За пять лет таким способом злоумышленница незаконно завладела деньгами предприятия на общую сумму более 360 тысяч рублей, сообщили в группе информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.