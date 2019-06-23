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Не стало «Овода». Звезда и смерть актера Андрея Харитонова

24.06.2019 14:20 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Не стало «Овода». Звезда и смерть актера Андрея Харитонова
Андрей Харитонов в фильме «Овод». © / Кадр из фильма

Начало 1980-х — эпоха расцвета советского кинематографа. Зрители боготворят кинозвезд, а молодые актеры, снявшиеся в заметных фильмах, на следующий день просыпаются знаменитыми.

Первая роль стала главной и звездной

Для выпускника Киевского государственного института театрального искусства имени И. К. Карпенко-Карого Андрея Харитонова путевкой в большую карьеру стала картина «Овод».

Роман английской писательницы Этель Лилиан Войнич о судьбе итальянского революционера был чрезвычайно популярен в Советском Союзе. В первый раз его экранизировали в 1928 году. Вторая кинопостановка стала знаковой — главную роль в фильме 1955 года сыграл Олег Стриженов, а роль его отца, кардинала Монтанелли, досталась великому Николаю Симонову. В 1955 году фильм занял 3-е место среди лидеров проката, собрав 39,16 млн. зрителей.

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Третий фильм, ставший телевизионной трехсерийной версией романа, должен был соответствовать высокому уровню, установленному предшественниками. Возлюбленную Овода сыграла Анастасия Вертинская, кардинала Монтанелли — Сергей Бондарчук. Режиссер Николай Мащенко, решивший в этом актерском ансамбле в главной роль использовать дебютанта, сильно рисковал. Но не ошибся — 21-летний Андрей Харитонов не просто справился блестяще, но моментально превратился в нового секс-символа советского кино.

Ему удавались и герои, и злодеи

Новые предложения посыпались на актера, как из рога изобилия, и Харитонов вполне оправдывал ожидания. В 1982 году он сыграл главную роль в культовой картине «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты».

Не стало «Овода». Звезда и смерть актера Андрея Харитонова
Андрей Харитонов в роли Хоакина Мурьеты на съемках фильма «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» режиссера Владимира Грамматикова. Фото: РИА Новости

Ему с одинаковым успехом удавались как герои, так и злодеи. Харитонов блестяще сыграл коварного убийцу Ланса Фортескью в детективе «Тайна «Черных дроздов». В легендарном советском сериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» он исполнил роль циничного главаря банды Марата Бывалова.

Одновременно успешно складывалась и его театральная карьера. Поступив на службу в Малый театр, он в течение шести лет был его ведущим актером.

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В период распада СССР Харитонов попробовал себя в качестве режиссера, сняв в 1991 году картину «Жажда страсти» с Анастасией Вертинской, Игорем Косталевским и Виктором Раковым в главных ролях. Фильм удостоен специального приза Фестиваля «Кинотавр» в конкурсе «Кино для избранных» за 1991 год, призов «За лучшее изобразительное решение образа» и «За режиссёрский дебют» на фестивалях «Созвездие» (1992) и «Литература и кино» (1995).

Как говорил Харитонов в одном из интервью, ради этой постановки он фактически ушел из Малого театра. И, несмотря на то, что потом ему предлагали вернуться, актер отказался.

В тени

Нельзя сказать, что в новые времена Харитонов остался без работы. Он играл в антрепризах, работал на телевидении, появлялся в кинокартинах. Но в интервью иронически замечал — те, кто помнят его по «Оводу», уверены, что он давно умер.

У Харитонова был сложный характер, он не стеснялся резких и категорических заявлений. Кроме того, актер признавался, что на протяжении нескольких лет у него были серьезные проблемы с алкоголем, с которыми он все-таки сумел справиться.

Он продолжал сниматься в сериалах и играть в театре. В 2017 году Харитонов на сцене «Театра наций» сыграл сразу двух премьер-министров Великобритании Энтони Идена и Гарольда Макмиллана в спектакле «Аудиенция».

Не стало «Овода». Звезда и смерть актера Андрея Харитонова
Андрей Харитонов в роли Гарольда Макмиллана и Инна Чурикова в роли Королевы Елизаветы II в сцене из спектакля «Аудиенция» в Театре Наций в Москве. Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова

О своей личной жизни Харитонов рассказывать не любил, говоря лишь, что его супруга из числа поклонниц. 

Болезнь

О том, что актер тяжело болен, впервые появилась весной 2018 года. Харитонов ее никак не прокомментировал. Но в январе 2019 года его подруга, художница Татьяна Стрельбицкая, написала в Facebook, что актер страдает от онкологического заболевания: «Удручающе выглядит судьба Андрея Харитонова, создававшего славу национального масштаба кинематографу и театру! Приходит время и артиста берут приступом забвение, болезнь — онкология и одинокое угасание. Андрей Харитонов, всесоюзный „Овод“ не явился исключением. Его сжирает болезнь, и он не нужен никому из тех, кто создал на его таланте и труде собственное благополучие». Художница призвала всех неравнодушных оказать помощь актеру. Правда, потом, уточнила, что Харитонов не брошен совсем, и бороться с болезнью ему помогает семья.

Не стало «Овода». Звезда и смерть актера Андрея Харитонова
Андрей Харитонов. Фото: www.russianlook.com/ Georg Ter-Ovanesov

Увы, борьба с недугом не принесла исцеления — 23 июня Андрея Харитонова не стало. Он всего месяц не дожил ло своего 60-летия.

Актер никогда не сетовал на судьбу, считая карьеру вполне успешной. Однажды он заметил, что важно лишь то, умеет ли артист радовать зрителя здесь и сейчас, а не то, что о нем напишут после его смерти.

 
 
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​Секс-символ советского кино начала 1980-х ушел из жизни, не дожив до 60-летия.
 
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