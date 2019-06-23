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Цивилизация призраков. Возьмут ли информационные монстры власть над людьми?

24.06.2019 14:17 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Цивилизация призраков. Возьмут ли информационные монстры власть над людьми?
shutterstock.com

Цивилизация призраков. Возьмут ли информационные монстры власть над людьми?Такую мысль высказала «АиФ» учёный в области нейро­науки и психолингвистики, зав­лабораторией когнитивных исследований  Санкт-Петербургского госуниверситета Татьяна Черниговская.

Мир – это имитация?

– Что значит «жидкий мир», Татьяна Владимировна?

– Это не только метафора – в ходу термин «liquid world». Один человек может быть представлен в 10 лицах и никнеймах, и при этом мы не знаем, где он действительно находится, и б­олее того, знать не хотим. Странный мир – непонятно, все в нём живые люди или нет.

И есть основания волноваться: пошла мода на всё цифровое. Даже в Эрмитаже выставка с картинами, нарисованными искусственным интеллектом. На фестивале искусств в С­очи оркестр под управлением Юрия Башмета исполнил музыку, написанную нейросетью. К­омпьютер уже заменяет юристов, журналистов, врачей. С этим ничего не п­оделаешь. Те, кто слишком долго сидит в Сети, всё больше утрачивают связь с реальностью – они ушли в параллельный мир и общаются там с сотнями людей. Из этих сотен кто живой, а кто имитация? Петя Иванов, с которым общается Маша Сидорова? Он тот же самый Петя утром, днём, вечером, завтра и послезавтра? Сколько этих Петь – может, это программа, которая сама себя дублирует? Сделать такое очень легко. Поскольку Маша Сидорова девочка простая, книжек не читала и не планирует, язык у неё совсем примитивный, и сгенерировать его в компьютере ничего не с­тоит.

Цивилизация призраков. Возьмут ли информационные монстры власть над людьми? Робот в хату? Почему технологии развиваются быстро, но не облегчают жизнь?

Кроме того, разъехалось само время – к примеру, если вы летите в самолёте, то который у вас в действительности час? Он через секунду уже другой. Люди общаются онлайн, находясь в разных часовых поясах, – недаром появилось дурацкое выражение «доброго времени суток». А «умные» дома? Пишут: мол, так далеко шагнул прогресс, что можно включить кофеварку у себя на даче, находясь на борту того же самолёта. Но зачем мне это делать? Мы настолько заняты глобальными вещами и спасаем человечество, что, приехав домой, не можем сами ткнуть пальцем в кнопку, чтобы сделать себе кофе? А «умный» холодильник, который вместо меня будет решать, что, в к­аких количествах и когда купить в супермаркете? Всё это похоже на сон или бред. Мы ещё здоровы, не сошли с ума?

– Сегодня для людей, которые потеряли своих близких, создают чат-боты, имитирующие лично­сти умерших – цифровые копии человека на основе его поведения в соцсетях. С этими копиями м­ожно пообщаться виртуально. Как вам такое?

– Многие люди всю жизнь общаются с живыми собеседниками и даже с родными, членами своей семьи главным образом по электронной почте. В чём тут разница, если вдуматься? В­печатление такое, что реальный мир людям вообще-то не необходим, человек согласен на подделку, лишь бы было не так страшно существовать.

 
Недалеко то время, когда искусственный интеллект осознает себя как некую индивидуальность. В этот момент у него появятся свои планы, мотивы, цели, и, я вас уверяю, мы в них никак не войдём.
Татьяна Черниговская

Контроль над монстрами

– Нейрофизиологи говорят, что познать человеческий мозг невозможно. Может, это сделает за нас искусственный интеллект?

– Это не исключено и было бы очень страшно. У нас и сейчас-то слабый контроль над тем, что происходит в данной с­фере. А тогда мы его потеряем вообще. Если искусственный интеллект будет настолько силён, что сможет разгадать тайну мозга, это будет означать, что он на порядки сильнее нас – и, следовательно, делать нам здесь больше нечего. Я вечно пугаю всех тем, что недалеко то время, когда искусственный интеллект осознает себя как некую индивидуальность. В этот момент у него появятся свои планы, мотивы, цели, и, я вас уверяю, мы в них никак не войдём. Ну разве что он захочет с нами играть, как в т­араканьи бега.

Цивилизация призраков. Возьмут ли информационные монстры власть над людьми?
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– Может, пока не поздно, пора заканчивать с созданием искусственного интеллекта?

– Зачем? Прогресс не остановить. Но мы должны изучать это, держать ушки на макушке, чтобы не пропустить момент. Потому что монстры, которые гоняют единицы и нули у себя в цифровой черепушке, м­огут взять власть, как в дешёвом фантастическом сценарии, – например, устроят блэкаут во всех столицах мира или организуют какую-­нибудь генетическую штуку с саранчой – сделают так, что она начнёт плодиться как чумовая и сожрёт весь мир.

 
Специалисты уже осознали, что онлайн-образование вместо реального, а значит, дорогого – это «для бедных».
Татьяна Черниговская

Касты образования

– Вы сказали, что способность получить высококлассное о­бразование может стать элитарной привилегией: п­роизойдёт р­азделение на тех, кто б­удет с­пособен ч­итать сложную л­итературу, и тех, кто читает в­ывески, клиповым образом хватает информацию из И­нтернета.

– Да, и я думаю об этом с ужасом. Так уже и пошло. Модная тема – давайте всё переведём на онлайн. Это делать, разумеется, надо. Чем слушать учительницу Марью Петровну, которая 50 лет тому назад прочла плохой учебник по педагогике и с тех пор морочит голову детям, прививая им ненависть к знаниям, лучше поставить онлайн-курс настоящего профессионала. Но лишь в дополнение, разумеется, к той программе, которую учащиеся получают на «живых» занятиях. Дело в том, что любовь к знаниям – позитивный вирус, который переходит лично от учителя к ученику, и никак иначе. Известно, что крупные элитарные университеты в мире даже близко не подпускают онлайн-образование. Они говорят: смотри на здоровье, и даже сами проводят онлайн-курсы, но не учитывают их в зачётах и не принимают как реальный курс.

Цивилизация призраков. Возьмут ли информационные монстры власть над людьми? Жизнь без мобильного. Почему богачи в США запрещают своим детям гаджеты?

Специалисты уже осознали, что онлайн-образование вместо реального, а значит, дорогого – это «для бедных». Ещё н­емного – и мы получим кастовое общество. В серьёзных дорогих западных школах, где уж совсем элита из элит, гаджеты запрещены вообще – разрешают на час вечером, позвонить маме и подружкам. Читай книги, учи латынь. Вот откуда пойдёт настоящая элита, а не оттуда, где предлагают выучить английский онлайн за 5 дней, и желательно во сне. Но это влечёт подчас страшные социальные послед­ствия. Если будут касты, значит, одни будут только жевать, глотать, пить пиво и красить губки, а другие что? На каком языке эти касты будут общаться?

– Вы сказали: «Отнюдь не все могут выдерживать высшее образование. Да и всем оно, может, и не нужно. Возможно, не каждому нужно читать Гомера». Но кто возьмёт на себя смелость решать: читать этому ребёнку или нет?

– Нужно брать за пример советское образование, и не поверхностно, как сейчас, а фундаментально: все должны учить всё. Уж кто сколько поймёт и как сможет воспользоваться – д­ругой вопрос. Никто не знает, что из кого получится. Поэтому человек, который говорит: «Этих учим, а этих нет», – преступник. Эйнштейна до 5 лет вообще считали недоразвитым. Таких примеров миллион. Человек, с которым имеет дело учитель, – возможно, будущий Нильс Бор или Иммануил Кант – откуда ты знаешь? Постепенно, естественным путём всё отсеется: кому-то подойдёт не высшее, а ремесленное образование. Может быть, девочка, которая сейчас не дружит с математикой, будет п­лести т­акие кружева, что все ахнут!

 
Мы не нагружаем и не тренируем свою память. Наоборот, как дурачки, перекладываем то, что могло развивать наш мозг, в телефон.
Татьяна Черниговская

– Есть шутка: «Интересно, что делают люди, которые в­место «спасибо» пишут «спс», с кучей освободившегося времени?»

– К этому сейчас всё и идёт. Настаёт цивилизация праздно­сти. На вопрос: «Что будут делать люди, которые с помощью новейших технологий освободились от изнурительного труда?» – идеологи цифровизации отвечают: «Займутся творчеством». Но, знаете, нет такой силы, которая убедила бы меня, будто все они станут играть на лютне и писать сонеты. Вероятнее, что они сопьются, сядут на наркотики и будут убивать друг друга, – то есть произойдёт то, что происходило всю историю человечества. Говорят, дескать, искусственный интеллект вызовет к жизни большое количество рабочих мест, появятся новые специальности. Однако захотят ли переучиваться те, у кого сейчас нет времени полностью написать «спасибо»?

Цивилизация призраков. Возьмут ли информационные монстры власть над людьми?
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– Закончилась ли эволюция мозга?

– Поживём – увидим. Человек – очень молодой вид, которому всего 200–250 тыс. лет. На эволюционной шкале это ноль. А дельфинам как виду 60–70 млн лет. Поэтому ещё не вечер. Мы не нагружаем и не тренируем свою память. Наоборот, как дурачки, перекладываем то, что могло развивать наш мозг, в телефон. Нейрофизиолог Наталья Бехтерева советовала мне выбросить все телефонные книжки, запоминать номера абонентов вживую. Я не выбросила, а вместо этого записываю всё, чтобы не забыть. Кроме того, зачем мне помнить, если всегда есть «окей, гугл», который выдаст тебе всё что хочешь? Но это плохая идея, суррогат.

 
 
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Мы оказались в мире, к­оторый целиком состоит из информации, – это «­жидкий мир», неизвестно кем населённый.
 
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