Глава Минфина про дорожный сбор: платить придется

Министр финансов Максим Ермолович на расширенном заседании Постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам заявил, что дорожный сбор будут платить все.

Глава ведомства отметил, что выплата дорожного сбора является необходимостью, а для ее взимания следует выработать определенный механизм, который установит максимальную социальную справедливость.

Как сообщает СБ , во время обсуждения данного вопроса депутаты отметили, что высокие ставки госпошлины за выдачу разрешения на допуск авто к участию в дорожном движении плохо сказываются на собираемости средств, а привязка уплаты сбора к прохождению техосмотра приводит к тому, что водители техосмотр просто не проходят.

Однако министр отметил, что платить сбор все равно придется, так как стоимость дорожно-транспортной инфраструктуры имеет цену.

«Уменьшить ставку — значит снизить расходы на дорожное хозяйство, Если всю нагрузку на дорожное строительство возьмет на себя бюджет, тогда не будет зарплаты для бюджетников. То есть все равно кто-то за это заплатит», - заявил Ермолович, напомнив, что сейчас рассматриваю два варианта дальнейшего развития событий.

Министр также отметил, что «кто зарабатывает меньше, получит самый негативный эффект. На заправке ведь не разделишь, кто заправляется — бизнесмен или пенсионер. Пенсионер, который едет на дачу, действительно, заплатит через топливо меньше. Но ему придется заплатить через другие виды товаров и услуг значительно больше. Поэтому мы осторожно рассматриваем оба варианта».

Напомним, что правительство предлагает сохранить схему оплаты сбора за участие в дорожном движении. Минфин же придерживается другой концепции: автовладелец может сам выбирать, на какой срок купить право использования дорожной сети – на один месяц, два или на год.