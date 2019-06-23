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Глава Минфина про дорожный сбор: платить придется

24.06.2019 14:09 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Министр финансов Максим Ермолович на расширенном заседании Постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам заявил, что дорожный сбор будут платить все.

Глава ведомства отметил, что выплата дорожного сбора является необходимостью, а для ее взимания следует выработать определенный механизм, который установит максимальную социальную справедливость.

Как сообщает СБ, во время обсуждения данного вопроса депутаты отметили, что высокие ставки госпошлины за выдачу разрешения на допуск авто к участию в дорожном движении плохо сказываются на собираемости средств, а привязка уплаты сбора к прохождению техосмотра приводит к тому, что водители техосмотр просто не проходят.

Однако министр отметил, что платить сбор все равно придется, так как стоимость дорожно-транспортной инфраструктуры имеет цену. 

«Уменьшить ставку — значит снизить расходы на дорожное хозяйство, Если всю нагрузку на дорожное строительство возьмет на себя бюджет, тогда не будет зарплаты для бюджетников. То есть все равно кто-то за это заплатит», - заявил Ермолович, напомнив, что сейчас рассматриваю два варианта дальнейшего развития событий.

Министр также отметил, что «кто зарабатывает меньше, получит самый негативный эффект. На заправке ведь не разделишь, кто заправляется — бизнесмен или пенсионер. Пенсионер, который едет на дачу, действительно, заплатит через топливо меньше. Но ему придется заплатить через другие виды товаров и услуг значительно больше. Поэтому мы осторожно рассматриваем оба варианта».

Напомним, что правительство предлагает сохранить схему оплаты сбора за участие в дорожном движении. Минфин же придерживается другой концепции: автовладелец может сам выбирать, на какой срок купить право использования дорожной сети – на один месяц, два или на год.

В октябре прошлого года стало известно, что госпошлина за выдачу разрешения на допуск автомобиля к участию в дорожном движении будет рассчитываться по новой системе. Тогда первый заместитель премьер-министра Александр Турчин отметил, что техосмотр отвяжут от уплаты дорожного налога

 
 
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Министр финансов Максим Ермолович на расширенном заседании Постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам заявил, что дорожный сбор будут...
 
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