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Глава Минфина про дорожный сбор: платить придется
Источник материала: БДГ
Министр финансов Максим Ермолович на расширенном заседании Постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам заявил, что дорожный сбор будут платить все.
Глава ведомства отметил, что выплата дорожного сбора является необходимостью, а для ее взимания следует выработать определенный механизм, который установит максимальную социальную справедливость.
Как сообщает
Однако министр отметил, что платить сбор все равно придется, так как стоимость дорожно-транспортной инфраструктуры имеет цену.
«Уменьшить ставку — значит снизить расходы на дорожное хозяйство, Если всю нагрузку на дорожное строительство возьмет на себя бюджет, тогда не будет зарплаты для бюджетников. То есть все равно кто-то за это заплатит», - заявил Ермолович, напомнив, что сейчас рассматриваю
Министр также отметил, что «кто зарабатывает меньше, получит самый негативный эффект. На заправке ведь не разделишь, кто заправляется — бизнесмен или пенсионер. Пенсионер, который едет на дачу, действительно, заплатит через топливо меньше. Но ему придется заплатить через другие виды товаров и услуг значительно больше. Поэтому мы осторожно рассматриваем оба варианта».
Напомним, что правительство
В октябре прошлого года стало известно, что госпошлина за выдачу разрешения на допуск автомобиля к участию в дорожном движении будет рассчитываться по новой системе. Тогда первый заместитель премьер-министра Александр Турчин отметил, что техосмотр
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Министр финансов Максим Ермолович на расширенном заседании Постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам заявил, что дорожный сбор будут...
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