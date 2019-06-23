Председатель райисполкома вручил награды лучшим механизаторам Мстиславского района

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Горячая пора. Жарко всем, а сельчанам вдвойне. Такая погода диктует свои условия. Травы с полей надо убрать как можно скорее, пока они не потеряли свои питательные качества.

В ОАО «Октябрь» тон этой работе задают механизаторы Олег Стрелецкий и Михаил Афанасенко. Труженики говорят, что погоду не выбирают, а свою работу надо выполнять качественно и в срок.

— Принципиальная, жёсткая позиция нашего директора Петра Лавникова к соблюдению трудовой, технологической дисциплины и работа в команде дают хороший результат, — говорит Олег Стрелецкий. — Никогда не простаиваем, даже если техника серьёзно ломается, то день, максимум два, — и снова в поле. Наша инженерная служба работает на достойном уровне, но и мы не отстаём.

Механизаторы — люди скромные. «Внимание? Приятно, когда замечают наш труд», — отмечают они.

▪ Председатель райисполкома Александр Прокопов вручает благодарственное письмо механизатору ОАО «Октябрь» Олегу Стрелецкому. Фото Михаила Букинича.

На поле вблизи д. Каськово, где шла заготовка кормов, поздравить механизаторов и вручить заслуженные награды приехали председатель райисполкома Александр Прокопов, руководитель хозяйства Пётр Лавников, председатель РК профсоюза работников агропромышленного комплекса Владимир Змушко.

Олег Стрелецкий скосил травы на площади 1056 га, а Михаил Афанасенко заготовил 7890 тонн зелёных кормов. Это лучшие результаты в районе.

По данным управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома в районе травы скошены на площади 14 680 га, что составляет 100% к заданию. Заготовлено 2132 тонны сена и 73 698 тонн сенажа.

Михаил БУКИНИЧ.