|
Председатель райисполкома вручил награды лучшим механизаторам Мстиславского района
24.06.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Горячая пора. Жарко всем, а сельчанам вдвойне. Такая погода диктует свои условия. Травы с полей надо убрать как можно скорее, пока они не потеряли свои питательные качества.
В ОАО «Октябрь» тон этой работе задают механизаторы Олег Стрелецкий и Михаил Афанасенко. Труженики говорят, что погоду не выбирают, а свою работу надо выполнять качественно и в срок.
— Принципиальная, жёсткая позиция нашего директора Петра Лавникова к соблюдению трудовой, технологической дисциплины и работа в команде дают хороший результат, — говорит Олег Стрелецкий. — Никогда не простаиваем, даже если техника серьёзно ломается, то день, максимум два, — и снова в поле. Наша инженерная служба работает на достойном уровне, но и мы не отстаём.
Механизаторы — люди скромные. «Внимание? Приятно, когда замечают наш труд», — отмечают они.
▪ Председатель райисполкома Александр Прокопов вручает благодарственное письмо механизатору ОАО «Октябрь» Олегу Стрелецкому. Фото Михаила Букинича.
На поле вблизи д. Каськово, где шла заготовка кормов, поздравить механизаторов и вручить заслуженные награды приехали председатель райисполкома Александр Прокопов, руководитель хозяйства Пётр Лавников, председатель РК профсоюза работников агропромышленного комплекса Владимир Змушко.
Олег Стрелецкий скосил травы на площади 1056 га, а Михаил Афанасенко заготовил 7890 тонн зелёных кормов. Это лучшие результаты в районе.
По данным управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома в районе травы скошены на площади 14 680 га, что составляет 100% к заданию. Заготовлено 2132 тонны сена и 73 698 тонн сенажа.
Михаил БУКИНИЧ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Горячая пора. Жарко всем, а сельчанам вдвойне. Такая погода диктует свои условия. Травы с полей надо убрать как можно скорее, пока они не потеряли свои питательные...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)