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Председатель райисполкома вручил награды лучшим механизаторам Мстиславского района

24.06.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Горячая пора. Жарко всем, а сельчанам вдвойне. Такая погода диктует свои условия. Травы с полей надо убрать как можно скорее, пока они не потеряли свои питательные качества.

В ОАО «Октябрь» тон этой работе задают механизаторы Олег Стрелецкий и Михаил Афанасенко. Труженики говорят, что погоду не выбирают, а свою работу надо выполнять качественно и в срок.

— Принципиальная, жёсткая позиция нашего директора Петра Лавникова к соблюдению трудовой, технологической дисциплины и работа в команде дают хороший результат, — говорит Олег Стрелецкий. — Никогда не простаиваем, даже если техника серьёзно ломается, то день, максимум два, — и снова в поле. Наша инженерная служба работает на достойном уровне, но и мы не отстаём.

Механизаторы — люди скромные. «Внимание? Приятно, когда замечают наш труд», — отмечают они.

Председатель райисполкома вручил награды лучшим механизаторам Мстиславского района

▪ Председатель райисполкома Александр Прокопов вручает благодарственное письмо механизатору ОАО «Октябрь» Олегу Стрелецкому. Фото Михаила Букинича.

На поле вблизи д. Каськово, где шла заготовка кормов, поздравить механизаторов и вручить заслуженные награды приехали председатель райисполкома Александр Прокопов, руководитель хозяйства Пётр Лавников, председатель РК профсоюза работников агропромышленного комплекса Владимир Змушко.

Председатель райисполкома вручил награды лучшим механизаторам Мстиславского района

Олег Стрелецкий скосил травы на площади 1056 га, а Михаил Афанасенко заготовил 7890 тонн зелёных кормов. Это лучшие результаты в районе.

По данным управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома в районе травы скошены на площади 14 680 га, что составляет 100% к заданию. Заготовлено 2132 тонны сена и 73 698 тонн сенажа.

Михаил БУКИНИЧ.

 
 
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Горячая пора. Жарко всем, а сельчанам вдвойне. Такая погода диктует свои условия. Травы с полей надо убрать как можно скорее, пока они не потеряли свои питательные...
 
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