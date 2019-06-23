Механизм дорожного сбора должен обеспечивать социальную справедливость

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Механизм дорожного сбора в Беларуси должен обеспечивать социальную справедливость. Такое мнение высказал министр финансов Максим Ермолович на расширенном заседании Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей, передает корреспондент БЕЛТА.

Максим Ермолович напомнил, что в Беларуси рассматриваются две концепции оплаты дорожного сбора - с возможностью его оплаты по месяцам или включения в стоимость топлива. "Мы осторожно рассматриваем оба варианта. Они с точки зрения доходов идентичные. С точки зрения администрирования собирать налог через топливо значительно легче", - отметил министр.

По его словам, у каждого из механизмов есть свои достоинства и недостатки. Например, включение сбора в стоимость топлива косвенно отразится на цене товаров и услуг, поскольку на заправке невозможно разделить, кто заправляется - водитель легкового или грузового автомобиля, используемого в коммерческих целях, или дачник-пенсионер. "Да, он через топливо заплатит меньше, но ему придется заплатить за другие виды товаров и услуг больше", - заметил Максим Ермолович.

Со стороны депутатов прозвучало предложение снизить ставку госпошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. "Стоимость дорожно-транспортной инфраструктуры имеет свою цену, - ответил Максим Ермолович. - Платить придется, только по какому механизму? Уменьшить ставку - значит, снизить расходы на дорожное хозяйство. Это вопрос дискуссионный".

Ранее также обсуждалась возможность привязать оплату налога к страховке, отслеживать оплату через систему видеомониторинга дорожного потока. "Таким образом те, кто не платит (госпошлину. - Прим. БЕЛТА), неотвратимо получал бы наказание, - сказал Максим Ермолович. - Но эта система не реализована, поскольку развернулась жаркая дискуссия".