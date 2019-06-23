"Установлен факт реализации ООО «АйПауэр» продукции, изготовленной до ввода объекта в эксплуатацию". Это правда?

Источник материала: Виртуальный Брест

Помните, как активисты гонялись за фурами , которые выезжали с завода и следовали в направлении Пинска ? Какая-то ерунда, сказали тогда многие, и судя по всему, ошиблись.





По крайней мере, такой вывод можно сделать, изучив любопытный документ, который буквально вчера попал в сеть.





Мы связались с представителями инициативной группы, и нам подтвердили - на фейк это не похоже, есть конверт, оформленный по всем правилам, он поступил на адрес одного из активистов в ответ на его обращение. Судя по всему, информация соответствует действительности. Пересказывать её суть нет смысла - читайте сами, и делайте выводы. Также достоверно известно, что сотрудники УДФР действительно несколько дней работали на заводе.









Комментариев от ООО «АйПауэр» пока не поступало, ждём их с минуты на минуту.

А вот как эту ситуацию поясняли ранее на самом заводе (видео)