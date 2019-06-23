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На ул. Краснофлотской (рядом с Набережной) появится новая парковка для автомобилей
24.06.2019 14:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
О том, что она тут необходима, мы писали ещё весной - автомобилей паркуется много, и большинство с нарушениями, стихийно, прямо на обочине.
Судя по всему, в ближайшее время вопрос решится положительно, работы уже идут.
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