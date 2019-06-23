На ул. Краснофлотской (рядом с Набережной) появится новая парковка для автомобилей

Источник материала: Виртуальный Брест

О том, что она тут необходима, мы писали ещё весной - автомобилей паркуется много, и большинство с нарушениями, стихийно, прямо на обочине.





Судя по всему, в ближайшее время вопрос решится положительно, работы уже идут.















