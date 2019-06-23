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На ул. Краснофлотской (рядом с Набережной) появится новая парковка для автомобилей

24.06.2019 14:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

О том, что она тут необходима, мы писали ещё весной - автомобилей паркуется много, и большинство с нарушениями, стихийно, прямо на обочине.

На ул. Краснофлотской (рядом с Набережной) появится новая парковка для автомобилей

Судя по всему, в ближайшее время вопрос решится положительно, работы уже идут.

На ул. Краснофлотской (рядом с Набережной) появится новая парковка для автомобилей

На ул. Краснофлотской (рядом с Набережной) появится новая парковка для автомобилей

На ул. Краснофлотской (рядом с Набережной) появится новая парковка для автомобилей

На ул. Краснофлотской (рядом с Набережной) появится новая парковка для автомобилей

 
 
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  О том, что она тут необходима, мы писали ещё весной - автомобилей паркуется много, и большинство с нарушениями, стихийно, прямо на обочине. Судя по всему, в...
 
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