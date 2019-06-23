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«Безопасные каникулы!». Сотрудники ГАИ проводят праздники безопасности в детских садах города

24.06.2019 14:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в период времени с 03 июня по 24 августа Госавтоинспекция проводит комплекс предупредительно-профилактических мероприятий «Безопасные каникулы!», в рамках которого сотрудники ГАИ проводят теоретические и практические занятия по обучению несовершеннолетних правилам безопасного поведения на дороге.

«Безопасные каникулы!». Сотрудники ГАИ проводят праздники безопасности в детских садах города

Инспектора ГАИ посещают детские лагеря, организованные на базе учреждений образования и дошкольные учреждения. Также, особое внимание уделяется ребятам, отдыхающим в детских загородных оздоровительных.

«Безопасные каникулы!». Сотрудники ГАИ проводят праздники безопасности в детских садах города

Сегодня, 24 июня, сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические мероприятия в детских садах №32 и №79 города Бреста.

«Безопасные каникулы!». Сотрудники ГАИ проводят праздники безопасности в детских садах города

Ребятам напомнили основные нормы Правил дорожного движения, провели игру «Дорожный знак». Ребята активно участвовали в беседе и отвечали на вопросы инспекторов. Любой желающий мог познакомиться с патрульным автомобилем и специальными средствами, которые сотрудники ГАИ используют в повседневной работе.

«Безопасные каникулы!». Сотрудники ГАИ проводят праздники безопасности в детских садах города

Уважаемые водители, помните, что необходимо быть предельно внимательными при проезде пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, боковых проездов, вблизи парков и скверов, детских площадок и стадионов, а также мест массового скопления детей. Особую внимательность необходимо проявлять при движении в дворовой территории. Заметив ребенка впереди своего автомобиля на проезжей части, обочине или тротуаре — принимайте все меры предосторожности. Не маневрируйте, а заранее снижайте скорость вплоть до остановки автомобиля.

«Безопасные каникулы!». Сотрудники ГАИ проводят праздники безопасности в детских садах города

Помните, что ребенок является самым непредсказуемым участником дорожного движения.

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
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