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В Беларуси оценят пенсионную реформу

24.06.2019 14:00 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

В Беларуси оценят пенсионную реформу
фото: Myfin.by
«Есть поручение Президента провести оценку. Сейчас ее делать рано, есть только предварительные расчеты. Но мы такие оценки сделаем вместе с Минтруда», – сказал Максим Ермолович на заседании Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей, передает БЕЛТА.

 

На этом заседании рассматривались проекты законов по утверждению отчетов об исполнении бюджета государственного внебюджетного фонда соцзащиты населения и республиканского бюджета за 2018 год.

 
 
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