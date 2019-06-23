|
В Беларуси оценят пенсионную реформу
Источник материала: Myfin
«Есть поручение Президента провести оценку. Сейчас ее делать рано, есть только предварительные расчеты. Но мы такие оценки сделаем вместе с Минтруда», – сказал Максим Ермолович на заседании Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей, передает БЕЛТА.
На этом заседании рассматривались проекты законов по утверждению отчетов об исполнении бюджета государственного внебюджетного фонда соцзащиты населения и республиканского бюджета за 2018 год.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Специалисты проанализируют, как отразилась реформа на уровне пенсий в Беларуси
|
Свежие газеты
Архив (Разное)