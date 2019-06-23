В Беларуси оценят пенсионную реформу

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«Есть поручение Президента провести оценку. Сейчас ее делать рано, есть только предварительные расчеты. Но мы такие оценки сделаем вместе с Минтруда», – сказал Максим Ермолович на заседании Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей, передает БЕЛТА .

На этом заседании рассматривались проекты законов по утверждению отчетов об исполнении бюджета государственного внебюджетного фонда соцзащиты населения и республиканского бюджета за 2018 год.