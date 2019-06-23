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В Минской области начали отменять запреты на посещение лесов
24.06.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
После похолодания и прохождения обильных осадков в ряде регионов Минской области начали отменять запреты на посещение лесов. Это следует из данных, опубликованных на интерактивной
Так, леса теперь можно посещать в Солигорском, Копыльском, Клецком и Несвижском районах, а также в Дзержинском, Молодеченском, Логойском, Вилейском и Мядельском.
Леса в Слуцком районе в восточных регионах Минщины остаются под запретом.
Как рассказали SG в Слуцком лесхозе, при сохранении благоприятных погодных условий запрет на посещение лесов в Слуцком районе может быть снят к концу текущей недели.
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После похолодания и прохождения обильных осадков в ряде регионов Минской области начали отменять запреты на посещение лесов. Это следует из данных,...
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