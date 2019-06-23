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Похолодает до +10: погода в Горках на неделе

24.06.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Кажется, в ближайшее время с аномальной жарой мы распрощаемся. Воздушная масса северных широт принесет похолодание и дожди.

 

Похолодает до +10: погода в Горках на неделе
Фото – www.instagram.com/victoria_avdeeva

 

Завтра, 25 июня, будет малооблачно, столбик термометра поднимется до +23 °С, ночью возможен туман.

В среду, 26 июня, погода существенно не изменится, до +24 °С, переменная облачность.

Дожди и порывистый ветер ожидаются 27 июня, 22 градуса выше нуля. Возможны грозы.

В пятницу, 28 июня, усилится ветер, будет около +19 °С, есть вероятность дождя.

На выходных значительно похолодает. В субботу – до +14 °С и пасмурно, в воскресенье местами всего до 10 градусов тепла.


 
Теги: Минск
 
 
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  Кажется, в ближайшее время с аномальной жарой мы распрощаемся. Воздушная масса северных широт принесет похолодание и дожди.     Завтра, 25 июня, будет малооблачно,...
 
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