Похолодает до +10: погода в Горках на неделе

Источник материала: Горецкий вестник

Кажется, в ближайшее время с аномальной жарой мы распрощаемся. Воздушная масса северных широт принесет похолодание и дожди.





Завтра, 25 июня, будет малооблачно, столбик термометра поднимется до +23 °С, ночью возможен туман.

В среду, 26 июня, погода существенно не изменится, до +24 °С, переменная облачность.

Дожди и порывистый ветер ожидаются 27 июня, 22 градуса выше нуля. Возможны грозы.

В пятницу, 28 июня, усилится ветер, будет около +19 °С, есть вероятность дождя.

На выходных значительно похолодает. В субботу – до +14 °С и пасмурно, в воскресенье местами всего до 10 градусов тепла.