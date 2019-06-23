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Роспотребнадзор заявил об ухудшении качества грузинского вина
24.06.2019 14:00 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: ge.utro.news
Сообщение ведомства появилось на фоне обострения российско-грузинских отношений.
Как сообщает Роспотребнадзор, поступающее в Россию из Грузии вино в динамике показывает ухудшение качества.
С 2014 года по 2018 год количество выявленной алкогольной продукции из Грузии, не соответствующей обязательным требованиям, увеличилось в 2,9 раза и составило в 2018 году — 203 тыс. л (АО «Багратиони-1882», ООО «Болеро энд Компани», ООО «Кахетинское Традиционное Виноделие», ООО «Бадагони», ООО «Дом Грузинского Вина»,
Ведомство сообщило также об усилении контроля за качеством и безопасностью алкогольной продукции из Грузии.
Ранее президент России подписал указ о приостановке авиасообщения с Грузией в связи с митингами оппозиции в Тбилиси.
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Сообщение ведомства появилось на фоне обострения российско-грузинских отношений.
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