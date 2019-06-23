Роспотребнадзор заявил об ухудшении качества грузинского вина

Источник материала: Ежедневник



фото: ge.utro.news

Сообщение ведомства появилось на фоне обострения российско-грузинских отношений.

Как сообщает Роспотребнадзор, поступающее в Россию из Грузии вино в динамике показывает ухудшение качества.

С 2014 года по 2018 год количество выявленной алкогольной продукции из Грузии, не соответствующей обязательным требованиям, увеличилось в 2,9 раза и составило в 2018 году — 203 тыс. л (АО «Багратиони-1882», ООО «Болеро энд Компани», ООО «Кахетинское Традиционное Виноделие», ООО «Бадагони», ООО «Дом Грузинского Вина»,

ООО «Корпорация Грузинское Вино», ООО «Компания Грузинских Вин и Алкогольных Напитков», ООО «Батоно»). Все партии указанной продукции не допущены к ввозу на территорию России, указывается в сообщении Роспотребнадзора.

Ведомство сообщило также об усилении контроля за качеством и безопасностью алкогольной продукции из Грузии.

Ранее президент России подписал указ о приостановке авиасообщения с Грузией в связи с митингами оппозиции в Тбилиси.