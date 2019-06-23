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Почему концерт Солодухи на «Динамо» стал испытанием?

24.06.2019 14:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Как прошли первые концерты на обновлённом стадионе, рассказали в программе «Большой город».

Лариса Белякова-Грабовская, заместитель генерального директора ГУ «Национальный олимпийский стадион «Динамо»:
Первый концерт был для нас первым испытанием в данном вопросе, потому что мы никогда раньше концертов там не проводили. Для цели проведения вот таких развлекательных мероприятий нами было закуплено специальное покрытие поля, которое позволяет закрывать часть поля или полностью. Закрывать беговые дорожки для того, чтобы не было повреждения, потому что такие зрелищные мероприятия проводятся с тем, на что устанавливается тяжёлая техника и оборудование на площадку, которое может повредить поле. С другой стороны – танцпол.

Первый концерт, который у нас был с таким частичным закрытием поля, у нас выступал наш дорогой, наш замечательный Александр Антонович Солодуха.

Концерт прошел в очень тёплой атмосфере, зрители были очень рады, он просто завёл весь зал, ну, и его, вообще, любят в республике. Я считаю, что это очень хорошее начало, на позитиве этот концерт прошёл.

Ни один прибор не пострадал и газон?

Лариса Белякова-Грабовская:
Нет, ни один газон не пострадал.

 

Люди в материале: Лариса Белякова-Грабовская
 
 
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Как прошли первые концерты на обновлённом стадионе, рассказали в программе «Большой город».
 
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