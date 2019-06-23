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Почему концерт Солодухи на «Динамо» стал испытанием?
Источник материала: СТВ
Как прошли первые концерты на обновлённом стадионе, рассказали в программе
Лариса Белякова-Грабовская, заместитель генерального директора ГУ «Национальный олимпийский стадион «Динамо»:
Концерт прошел в очень тёплой атмосфере, зрители были очень рады, он просто завёл весь зал, ну, и его, вообще, любят в республике. Я считаю, что это очень хорошее начало, на позитиве этот концерт прошёл.
Ни один прибор не пострадал и газон?
Лариса Белякова-Грабовская:
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Как прошли первые концерты на обновлённом стадионе, рассказали в программе «Большой город».
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