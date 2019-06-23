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Татьяна Холодович о золоте на II Европейских играх: «Я официально выполнила олимпийский норматив»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сейчас в арсенале Беларуси 34 награды II Европейских игр. Предыдущий соревновательный день принес сразу 6 медалей высшей пробы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Легкоатлетка Татьяна Холодович победила в метании копья. В своей лучшей попытке она отправила снаряд на 64 метра и 37 сантиметров.
Татьяна Холодович, чемпион II Европейских игр:
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Новости Беларуси. Сейчас в арсенале Беларуси 34 награды II Европейских игр. Предыдущий соревновательный день принес сразу 6 медалей высшей пробы, сообщили в...
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