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Поклонники не узнают Марину Хлебникову. Как сейчас выглядит певица

24.06.2019 13:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. На днях российская певица и актриса Марина Хлебникова впервые за долгое время появилась на телевидении. Артистка стала гостьей программы «Привет, Андрей!».  

Поклонники Хлебниковой обратили внимание на то, что исполнительница сильно изменилась за прошедшее время. По словам актрисы, она просто немного похудела и не видит в этом ничего страшного.  

Поклонники не узнают Марину Хлебникову. Как сейчас выглядит певица
Фото: кадр из программы «Привет, Андрей!»  

На своей странице в Instagram Марина Арнольдовна успокаивает тревожащихся подписчиков и рассказывает, что нормально питается и «Вчера с мамой котлеты делали».  

Поклонники не узнают Марину Хлебникову. Как сейчас выглядит певица
Фото: кадр из программы «Привет, Андрей!»  

Возможно, причина изменений Хлебниковой связана с уходом её первого мужа Андрея Логинова из жизни. В программе «Привет, Андрей!» артистка не захотела поднимать эту тему.  

Поклонники не узнают Марину Хлебникову. Как сейчас выглядит певица
Фото: instagram.com/marina_hlebnikova_official  

Ранее сообщалось, что 30 сентября Марина Хлебникова обнаружила тело Логинова.  

На компьютере мужчины была оставлена предсмертная записка – подробности здесь.  

Люди в материале: Марина Хлебникова
 
 
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Новости России. На днях российская певица и актриса Марина Хлебникова впервые за долгое время появилась на телевидении. Артистка стала гостьей программы «Привет,...
 
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