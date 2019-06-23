Внимание! В Миорах полугодовая проверка системы оповещения

Источник материала: Міёрскія навіны

Во вторник, 25 июня, в районе пройдёт полугодовая проверка системы оповещения. Всюду будут звучать сирены. Просьба соблюдать спокойствие.

Сигналы оповещения о ЧС передадут по радио и телевидению, с помощью СМС-сообщений на мобильники. Но сначала для привлечения внимания подадут предупредительный сигнал «Внимание всем!». Его можно узнать по звуку электросирен и других сигнальных средств трёхминутной продолжительности. После этого надо сразу же включить радиоприёмники и телевизоры и прослушать экстренное сообщение о якобы произошедшей чрезвычайной ситуации и рекомендации.

Фото для иллюстрации.

Дмитрий ПЛОТНИКОВ,

инспектор группы пропаганды

и взаимодействия с общественностью РОЧС.