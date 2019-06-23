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Внимание! В Миорах полугодовая проверка системы оповещения
24.06.2019 — Разное | Міёрскія навіны
Источник материала: Міёрскія навіны>
Во вторник, 25 июня, в районе пройдёт полугодовая проверка системы оповещения. Всюду будут звучать сирены. Просьба соблюдать спокойствие.
Сигналы оповещения о ЧС передадут по радио и телевидению, с помощью СМС-сообщений на мобильники. Но сначала для привлечения внимания подадут предупредительный сигнал «Внимание всем!». Его можно узнать по звуку электросирен и других сигнальных средств трёхминутной продолжительности. После этого надо сразу же включить радиоприёмники и телевизоры и прослушать экстренное сообщение о якобы произошедшей чрезвычайной ситуации и рекомендации.
Фото для иллюстрации.
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Во вторник, 25 июня, в районе пройдёт полугодовая проверка системы оповещения. Всюду будут звучать сирены. Просьба соблюдать спокойствие.
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