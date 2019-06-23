Минфин видит социальные риски включения дорожного сбора в цену топлива

Источник материала: Tut.by

В случае включение дорожного сбора в стоимость топлива могут пострадать наименее обеспеченные слои населения. Такое мнение министр финансов Беларуси Максим Ермолович высказал 24 июня на заседании постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам, пишет БелаПАН .



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«Включение дорожного сбора в стоимость топлива будет отражаться на категориях населения, которые мы должны защищать. Это лица, которые получают среднюю зарплату и ниже, и пенсионеры — они будут нести более высокую нагрузку в конечном итоге. Этого допустить нельзя», — подчеркнул Ермолович.

Он обратил внимание, что существующая система уплаты дорожного сбора — «тяжелая с точки зрения администрирования». Министр констатировал, что привязка уплаты дорожного сбора к прохождению техосмотра привела к тому, что единовременно людям приходится расставаться с порой значительной для семейного бюджета суммой.

«Около двух лет назад мы начали вырабатывать механизм, который бы позволял администрировать эту систему без прохождения техосмотра», — напомнил Ермолович. В результате было предложено отвязать уплату дорожного сбора от прохождения техосмотра, а плательщиков сбора контролировать с помощью системы видеомониторинга.

«Использование этой системы позволяло решить ряд вопросов. Те, кто не платит, неотвратимо получали наказание, а плательщики уплачивали бы дорожный сбор только тогда, когда им нужно эксплуатировать транспортное средство. Можно было покупать доступ к дорожной сети на месяц, два, квартал или другой период», — пояснил Ермолович.

Однако предложение о внедрении такой системы до сих пор не реализовано.

«Появилась новая дискуссия по этой теме, мы к этой дискуссии готовимся. Лично я не являюсь сторонником или противником ни одной из систем уплаты дорожного сбора. Каждая система имеет свои недостатки и достоинства», — отметил Ермолович.

Он добавил, что включение дорожного сбора в стоимость топлива неизбежно приведет к увеличению стоимости не только бензина, но и других товаров и услуг.

«Коммерческий сектор включит стоимость топлива в стоимость товаров, которые наши граждане приобретают. Соответственно те, кто зарабатывают меньше, получат самый негативный эффект от этого. Пенсионер, который едет на дачу, заплатит на заправке за топливо меньше, но ему придется потом заплатить больше за другие товары», — подчеркнул Ермолович.

С 2014 года для финансирования дорожной инфраструктуры все автовладельцы в Беларуси стали уплачивать госпошлину за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении (так называемый дорожный сбор). При этом госпошлину автовладельцы сейчас должны уплачивать во время прохождения техосмотра транспортного средства.

Проект президентского указа «О платежах за участие в дорожном движении», который выносили в этом году на общественное обсуждение, предполагал, что дорожный сбор автовладельцы будут уплачивать отдельно от техосмотра. Предполагалось также, что физлица получат возможность при единовременном внесении денежных средств за 12 и более месяцев уплачивать дорожный сбор со скидкой.

Однако такое решение пока не поддержано Администрацией президента, сообщил журналистам 31 мая заместитель министра финансов Дмитрий Кийко.

Он сказал, что в ходе дискуссии на государственном уровне было отмечено: предложенный вариант взимания дорожного сбора является недостаточно справедливым, поскольку не учитывает интенсивности использования транспортного средства. Поэтому Минфин стал рассматривать вариант о включении дорожного сбора в стоимость топлива.