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Доигрались. Минчане больше смотрят мультики, чем артхаус

24.06.2019 14:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В понедельник утром на почту AFISHA.TUT.BY традиционно прилетели пятерки самых кассовых фильмов от крупнейших сетей минских кинотеатров. Похоже, что всю прежнюю неделю минчане ходили в кино с детьми: на первых строках — семейная «История игрушек 4». Кстати, премьерная «Дылда» вундеркинда Балагова в топы тоже попала.

Что смотреть в минских кинотеатрах?


Кадр из мультфильма «История игрушек 4»

Топ-5 фильмов от сети кинотеатров Silver Screen

В «Сильверах» по большому счету смотрели мультики — премьеру недели «Историю игрушек 4», сиквел «Тайной жизни домашних животных» и семейное волшебство от Гая Ричи «Аладдин».

  1. «История игрушек 4»
  2. «Тайная жизнь домашних животных 2»,
  3. «Люди в черном: Интернэшнл»
  4. «Аладдин»
  5. «Дылда»

Топ-5 фильмов от «КиноМинска»

У «КиноМинска» вышел такой бодрый рейтинг — как раз то, что нужно против летней хандры. Если хотите инъекцию экшена внутривенно, обратите внимание на этот топ.

  1. «История игрушек 4»
  2. «Люди в черном: Интернэшнл»
  3. «Тайная жизнь домашних животных 2»
  4. «Аладдин»
  5. «Люди Икс: Темный феникс»

Топ-5 фильмов от Falcon Club Бутик Кино

Зрители Бутика кино — в своем репертуаре. В топе, как и всегда, затесались несколько авторских жемчужин кино — «Боль и слава» Альмодовара и эстетская премьера «Дылда». Но дебютная для прошлой недели анимация — аж четвертая по счету «История игрушек» — тут тоже в почете (второе место). Мультик «Тайная жизнь домашних животных» в топе уже как месяц.

  1. «Люди в черном: Интернэшнл»
  2. «История игрушек 4»
  3. «Боль и слава»

  4. «Дылда»

  5. «Тайная жизнь домашних животных 2»


Кадр из фильма «Дылда». Вот наша рецензия (8 из 10)

Расскажем о недельных новинках — «Истории игрушек» и «Дылде», — раз уж обе попали в топы.

«История игрушек 4» — американский мультфильм-комедия в 3D от студии Pixar. Это четвертая часть, так что уже знакомые вам астронавт Базз, ковбой Вуди, пес Слинки, тиранозавр Рекс и вся команда игрушек снова вместе. С тех пор, как Энди поступил в колледж, игрушки поселились в доме своей новой хозяйки Бонни, которая вот-вот пойдет в детский сад. Первый день в детском саду положит начало череде событий, в которой найдется место и путешествиям с погонями, и знакомству с новыми игрушками, и встречам с некоторыми из старых друзей и даже романтической истории.


На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes оценка у мультика близка к максимальной

«Дылда» — нашумевший фильм молодого российского режиссера Кантемира Балагова (того самого, у которого на днях брал интервью Дудь). Совсем недавно картина получила приз за лучшую режиссуру в конкурсе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. Партизанские опусы «Беларусьфильма» упорно приучали нас к тому, что кино про войну, снятое в нулевые, хорошим быть не может. Но вот выходит «В тумане» Лозницы, «Лоре» Кейт Шортланд, «Рай» Кончаловского, «Сын Саула» Немеша, совсем недавно «Война Анны» Федорченко и, наконец, «Дылда» Балагова — и пространства для оправданий не остается. Новое поколение режиссеров не берется с пафосом переосмысливать события 40-х, оно снимает так, как будто и не было этого разрыва в 70 лет, как будто время — это вообще не важно.

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Теги: Минск
 
 
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AFISHA.TUT.BY традиционно делится списками самых кассовых фильмов проката прошлой недели.
 
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