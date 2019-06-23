Доигрались. Минчане больше смотрят мультики, чем артхаус

В понедельник утром на почту AFISHA.TUT.BY традиционно прилетели пятерки самых кассовых фильмов от крупнейших сетей минских кинотеатров. Похоже, что всю прежнюю неделю минчане ходили в кино с детьми: на первых строках — семейная «История игрушек 4». Кстати, премьерная «Дылда» вундеркинда Балагова в топы тоже попала.
Зрители Бутика кино — в своем репертуаре. В топе, как и всегда, затесались несколько авторских жемчужин кино — «Боль и слава» Альмодовара и эстетская премьера «Дылда». Но дебютная для прошлой недели анимация — аж четвертая по счету «История игрушек» — тут тоже в почете (второе место). Мультик «Тайная жизнь домашних животных» в топе уже как месяц.
Расскажем о недельных новинках — «Истории игрушек» и «Дылде», — раз уж обе попали в топы.
«История игрушек 4» — американский мультфильм-комедия в 3D от студии Pixar. Это четвертая часть, так что уже знакомые вам астронавт Базз, ковбой Вуди, пес Слинки, тиранозавр Рекс и вся команда игрушек снова вместе. С тех пор, как Энди поступил в колледж, игрушки поселились в доме своей новой хозяйки Бонни, которая вот-вот пойдет в детский сад. Первый день в детском саду положит начало череде событий, в которой найдется место и путешествиям с погонями, и знакомству с новыми игрушками, и встречам с некоторыми из старых друзей и даже романтической истории.
«Дылда» — нашумевший фильм молодого российского режиссера Кантемира Балагова (того самого, у которого на днях брал интервью Дудь). Совсем недавно картина получила приз за лучшую режиссуру в конкурсе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. Партизанские опусы «Беларусьфильма» упорно приучали нас к тому, что кино про войну, снятое в нулевые, хорошим быть не может. Но вот выходит «В тумане» Лозницы, «Лоре» Кейт Шортланд, «Рай» Кончаловского, «Сын Саула» Немеша, совсем недавно «Война Анны» Федорченко и, наконец, «Дылда» Балагова — и пространства для оправданий не остается. Новое поколение режиссеров не берется с пафосом переосмысливать события 40-х, оно снимает так, как будто и не было этого разрыва в 70 лет, как будто время — это вообще не важно.
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