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Механизм дорожного сбора должен обеспечивать социальную справедливость

24.06.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Механизм дорожного сбора должен обеспечивать социальную справедливостьМеханизм дорожного сбора в Беларуси должен обеспечивать социальную справедливость. Такое мнение высказал министр финансов Максим Ермолович на расширенном заседании Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей, передает корреспондент БЕЛТА. Максим Ермолович напомнил, что в Беларуси рассматриваются две концепции оплаты дорожного сбора — с возможностью его оплаты по месяцам или включения в стоимость топлива. «Мы осторожно рассматриваем оба варианта. Они с точки зрения доходов идентичные. С точки зрения администрирования собирать налог через топливо значительно легче», — отметил министр. По его словам, у каждого из механизмов есть свои достоинства и недостатки. Например, включение сбора в стоимость топлива косвенно отразится на цене товаров и услуг, поскольку на заправке невозможно разделить, кто заправляется — водитель легкового или грузового автомобиля, используемого в коммерческих целях, или дачник-пенсионер. «Да, он через топливо заплатит меньше, но ему придется заплатить за другие виды товаров и услуг больше», — заметил Максим Ермолович. Со стороны депутатов прозвучало предложение снизить ставку госпошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. «Стоимость дорожно-транспортной инфраструктуры имеет свою цену, — ответил Максим Ермолович. — Платить придется, только по какому механизму? Уменьшить ставку — значит, снизить расходы на дорожное хозяйство. Это вопрос дискуссионный». Ранее также обсуждалась возможность привязать оплату налога к страховке, отслеживать оплату через систему видеомониторинга дорожного потока. «Таким образом те, кто не платит (госпошлину. — Прим. БЕЛТА), неотвратимо получал бы наказание, — сказал Максим Ермолович. — Но эта система не реализована, поскольку развернулась жаркая дискуссия».
Читать полностью: https://www.belta.by/opinions/view/mehanizm-dorozhnogo-sbora-dolzhen-obespechivat-sotsialnuju-spravedlivost-6912/

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