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В Шарковщинском районе проведены выборочные проверки и мониторинги

24.06.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

В Шарковщинском районе проведены выборочные проверки и мониторинги

 

Шарковщинский РОЧС с 15 апреля по 11 мая 2019 в соответствии планом выборочных проверок по Витебской области на первое полугодие 2019 года руководствуясь Указом Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 года №510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» провели выборочную проверку на объектах ОАО «Княж». Директором ОАО «Княж» является Будо Владимир Петрович. В ходе проведенной выборочной проверки были выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности «Общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования» утвержденные Декретом Президентом Республики Беларусь №7 от 23.11.2017г. «О развитии предпринимательства» (далее – Декрет №7), а именно:

— с работниками не осуществляется обучение по программе пожарно-технического минимума, а также обучение мерам пожарной безопасности. п. 3.2 Декрет№7;

— в зданиях предприятия не вывешены стенды с информацией о пожарной безопасности и безопасности жизнедеятельности. п. 3.2 Декрет№7;

— допускается курение на объектах вне специально отведенных местах, оборудованных в установленном порядке и обозначенных указателями «Место для курения». п.11 Декрет№7;

— пожарные водоемы не обозначены опознавательными знаками в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов. п. 57 Декрет№7;

— не производится своевременная уборка строительных конструкций, электрооборудования от отложений пыли и паутины. п. 22 Декрет№7;

— не оформляется наряд-допуск на проведение огневых работ на временных местах. п.9 Постановления МЧС РБ от 2 мая 2018 года №29 Декрет№7;

— работники объектов, являющиеся членами добровольной пожарной дружины, а также работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, не обеспечены самоспасателями. п. 1 ППБ Беларуси 01-2014; п. 5.1 ТКП 475-2013;

— приказом по объекту создана ДПД и ПТК, однако не организована их работа, не распределены среди работников объекта обязанности на случай возникновения пожара, загорания. п. 4.7. ППБ Беларуси 01-2014.

— на электрических светильниках в помещениях и зданиях объекта отсутствуют защитные стеклянные плафоны, отсутствуют крышки разветвительных коробок. п. 9 Декрет№7;

—  с работниками не проводятся инструктажи по пожарной безопасности.п.4.1. Декрета №7;

— к эксплуатации допускаютя отопительные приборы не заводского изготовления. п.27 Декрета №7;

— помещения, здания, сооружения,  фермы, автозаправочная станция не обеспечены требуемым количеством первичных средств пожаротушения. п. 53 Декрет№7;

— не соблюдается пожарная безопасность и противопожарный режим, допускается топка отопительного котла без присмотра работников. 4.1. Декрет№7;

— место проведения сварочных работ не обеспечено первичными средствами пожаротушения.п.41 Декрет№7;

— пути эвакуации и выходы не обозначены указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными техническими нормативными правовыми актами. п.44 Декрет№7;

— отсутствуют планы эвакуации людей при пожаре. п. 45 Декрет№7;

— освещении в помещениях административного здания осуществляется при помощи временной электросети. п. 9 Декрет№7;

Выборочная проверка показала, что руководителю необходимо более  серьезно относиться к требованиям технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, обеспечивать пожарную безопасность и противопожарный режим на своих объектах.

За нарушения пожарной безопасности и противопожарного режима на объектах ОАО «Княж» директор и должностные лица привлечены к административной ответственности по части 1-й, статьи 23.56 КоАП Республики Беларусь.

Также в апреле 2019 года Шарковщинский РОЧС с 23 апреля по 30 апреля 2019 в соответствии планом выборочных проверок по Витебской области на первое полугодие 2019 года руководствуясь Указом Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 года №510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» проведена выборочная проверка на объектах КУПСХ им. Маркова. Заместителем директора КУПСХП им. Маркова является Лазарец Юрий Захарович. В ходе проведенной выборочной проверки были также выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности «Общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования» утвержденные Декретом Президентом Республики Беларусь №7 от 23.11.2017г. «О развитии предпринимательства» (далее – Декрет №7), а именно:

— не со всеми категориями работников осуществляется обучение по программе пожарно-технического минимума, а также обучение работников мерам пожарной безопасности. п. 3.2 Декрет№7;

— в зданиях предприятия не вывешены стенды с информацией о пожарной безопасности и безопасности жизнедеятельности. п. 3.2 Декрет№7;

— субъектом хозяйствования не разработана общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности.п.7, п.8 Декрет№7;

— не со в семи работниками вновь принятыми на постоянную или временную работу не проводится вводный противопожарный инструктаж.п.4.1. Декрет№7;

— допускается курение на объектах вне специально отведенных местах, оборудованных в установленном порядке и обозначенных указателями «Место для курения». п.11 Декрет№7;

— пожарные водоемы не обозначены опознавательными знаками в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов. п. 57 Декрет№7;

— не производится своевременная уборка строительных конструкций, электрооборудования от отложений пыли и паутины. п. 22 Декрет№7;

— не оформляется наряд-допуск на проведение огневых работ на временных местах. п.9 Постановления МЧС РБ от 2 мая 2018 года №29 Декрет№7;

— работники объектов, являющиеся членами добровольной пожарной дружины, а также работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, не обеспечены самоспасателями. п. 1 ППБ Беларуси 01-2014; п. 5.1 ТКП 475-2013;

— приказом по объекту создана ДПД и ПТК, однако не организована их работа, не распределены среди работников объекта обязанности на случай возникновения пожара, загорания. п. 4.7. ППБ Беларуси 01-2014.

—  площадки для отходов деревообработки не очищены от растительного слоя, горючих отходов (сухой растительности) не выравнена и плотно не утрамбована. п. 43. Постановления МЧС РБ от 26.02.2018 года №24;

— допускается складирование в помещении пилорамы горючих веществ и  материалов и готовой продукции (досок). п. 30 Декрет№7;

— на электрических светильниках в помещении пилорамы, ферм, мех.мастерских отсутствуют защитные стеклянные плафоны. п. 9 Декрет№7;

— в тамбурах ферм на электродвигателях лент транспортеров отсутствует защитные кожухи. п.29 Декрет№7;

—  с вновь принятыми работниками не проведен первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте, а также не проведено обучение работников мерам пожарной безопасности.п.4.1. Декрета №7;

— не соблюдается пожарная безопасность и противопожарный режим (не убираются подтеки масла с насоса, подтеки масла на полу не засыпаются песком). п. 4.1. Декрет№7;

— помещения ферм не обеспечены первичными средствами пожаротушения п. 53 Декрет№7;

— место проведения сварочных работ не обеспечено первичными средствами пожаротушения.п.41 Декрет№7;

— автозаправочная станция для заправки грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники не обеспечена первичными средствами пожаротушения в соответствии с приложением 4 к постановлению МЧС РБ от 18.05.2018 года №35, п.53 Декрет№7;

— грузовые автомобили, сельскохозяйственная техника (трактора) не обеспечена первичными средствами пожаротушения в соответствии с приложением 3 к постановлению МЧС РБ от 18.05.2018 года №35; п.53 Декрет№7.

— в административном здании запасной эвакуационный выход закрыт (дверь забита гвоздями). п. 50 Декрет№7;

— пути эвакуации и выходы не обозначены указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными техническими нормативными правовыми актами. п.44 Декрет№7;

— отсутствуют планы эвакуации людей при пожаре. п. 45 Декрет№7;

— помещения ферм, телятников не обеспечены первичными средствами пожаротушения (в сторожовке установлен 1 огнетушитель с массой огнетушащего вещества 4 кг.).п. 53 Декрет№7;

За нарушения пожарной безопасности и противопожарного режима на объектах КУПСХП им. Маркова заместитель директора и должностные лица привлечены к административной ответственности по части 1-й, статьи 23.56 КоАП Республики Беларусь.

Инспекцией надзора и профилактики с целью обеспечения пожарной безопасности также были проведены мониторинги на следующих объектах:

Магазин «Остров Чистоты» ЧТУП «ЗападХимТорг» по адресу: г.п. Шарковщина, пл. Ленина, 8. В ходе проведенного мониторинга были выявлены следующие нарушения:

— работники, осуществляющих эвакуацию материальных ценностей в случае пожара, не обеспечены самоспасателями. п.5.1 ТКП 475-2013;

— не произведено обучение пожарно-техническому минимуму работников, ответственных за пожарную безопасность  и осуществляющих эксплуатацию теплогенерирующих агрегатов п.3.2 Декрета №7;

— не предусмотрено свободное открывание замков на дверях, расположенных на путях эвакуации, изнутри без ключа п. 48 Декрета №7;

Проведен мониторинг ООО «Древ-Инвест» по адресу: д.Ковшелево, ул.Центральная, 8а. Директором является Казанцева Юлия Владимировна, в ходе проведенного мониторинга были выявлены следующие нарушения:

— с работниками, ответственными за пожарную безопасность и осуществляющих эксплуатацию теплогенерирующих агрегатов не проведено обучение пожарно-техническому минимуму п.3.2 Декрета №7;

— план эвакуации людей при пожаре не соответствует действующим нормам   п. 45 Декрета №7;

— к проведению огневых работ допущены лица, не имеющие соответствующую квалификацию по профессии, не прошедшие соответствующую профессиональную подготовку п.34 Декрета №7.

Районный отдел по ЧС напоминает, что в соответствии со ст. 17 Закона РБ «О пожарной безопасности» руководителями организаций должны обеспечивать пожарную безопасность и противопожарный режим в соответствующих организациях.

 

 

 

Инспектор ИНиП

Шарковщинского РОЧС

майор внутренней службы                                                                   В.К.Кужель

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