Программа праздничных мероприятий ко Дню молодежи

30 июня
Молодежный центр
ул. Октябрьская, 30
18:00 – 20:00 Работа открытых спортивных площадок «Мы за здоровый образ жизни!»
18:00 - Соревнования по армрестлингу
19:00 - Соревнования «Жим лежа» для всех желающих (фитнес-центр «Адреналин»)
Для победителей и активных участников спортивных соревнований состоится розыгрыш абонементов от фитнес-центра «Адреналин» и флаеров на дискотеку «New foam party»
20:00 – 23:00 V фестиваль кавер-бэндов «Sound live» (сцена у Молодежного центра)
Коллективы-участники:
«Свободный стиль» и «Друзья» (Волковыск)
«New light» (Минск)
«Beach boogie band» (Гродно)
«Deja vu» (Минск)
«Dessert band» (Барановичи)
23:00 – 04:00 Дискотека «New foam party» 18+ (Молодежный центр, дискозал «Delta»)
Цена билета: 5 руб.
DJ Andrew dN (Гродно)
MW
Roy Perry
I.M.A.I PROJECT
Go-Go dance
пенное шоу от FINSKIE STUDIO
выступление бодибилдеров