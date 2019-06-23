30 июня

Молодежный центр

ул. Октябрьская, 30

18:00 – 20:00 Работа открытых спортивных площадок «Мы за здоровый образ жизни!»

18:00 - Соревнования по армрестлингу

19:00 - Соревнования «Жим лежа» для всех желающих (фитнес-центр «Адреналин»)

Для победителей и активных участников спортивных соревнований состоится розыгрыш абонементов от фитнес-центра «Адреналин» и флаеров на дискотеку «New foam party»

20:00 – 23:00 V фестиваль кавер-бэндов «Sound live» (сцена у Молодежного центра)

Коллективы-участники:

«Свободный стиль» и «Друзья» (Волковыск)

«New light» (Минск)

«Beach boogie band» (Гродно)

«Deja vu» (Минск)

«Dessert band» (Барановичи)

23:00 – 04:00 Дискотека «New foam party» 18+ (Молодежный центр, дискозал «Delta»)

Цена билета: 5 руб.

DJ Andrew dN (Гродно)

MW

Roy Perry

I.M.A.I PROJECT

Go-Go dance

пенное шоу от FINSKIE STUDIO

выступление бодибилдеров

 

Программа праздничных мероприятий ко Дню молодежи